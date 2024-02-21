Джефф Безос продал 50 млн акций Amazon на сумму в $8,5 млрд

Это заняло всего девять торговых дней

Основатель Amazon Джефф Безос смог за девять торговых дней завершить свой план по продаже 50 млн акций компании, о котором он объявил ранее в этом месяце. По информации Bloomberg, общая сумма выручки достигла $8,5 млрд.

Сообщается, что только за последние несколько дней он продал более 14 млн акций стоимостью примерно в $2,4 млрд. Стоит отметить, что первоначально Безос рассчитывал, что продажа 50 млн акций Amazon займет срок до 31 января 2025 года.

Пока неизвестно, на что именно предприниматель планирует потратить вырученные средства. В последний раз Безос продавал акции в мае 2021 года, когда он ушел с поста генерального директора Amazon.

По данным списка самых богатейших людей в мире от Bloomberg, состояние Безоса составляет $191,3 млрд. В его владении также находится аэрокосмическая компания Blue Origin и газета Washington Post.