Amazon начал закрывать сериалы из-за забастовки сценаристов

Жертвами сервиса уже стали «Периферийные устройства» и перезагрузка «Их собственной лиги»

Забастовка Гильдии сценаристов США (WGA), которая длится уже больше ста дней, оказывает непосредственное влияние на индустрию – стало известно, что Amazon принял решение закрыть несколько сериалов из-за бастующих авторов.

Первой жертвой сервиса стала экранизация романа Уильяма Гибсона «Периферийные устройства» с Хлоей Моретц в главной роли – первый сезон научно-фантастического шоу вышел на Amazon осенью прошлого года. По сообщению Deadline, работа над вторым сезоном была на ранних стадиях препродакшна, когда началась забастовка гильдии, а его выход был запланирован на 2024 год. Теперь же из-за всех задержек производства Prime Video принял решение закрыть сериал.

Второй удар пришелся на сериальную перезагрузку «Их собственной лиги» по мотивам одноименного фильма Пенни Маршалл – конгломерат принял решение закрыть шоу после того, как продлил его на заключительный второй сезон из четырех серий. По информации The Hollywood Reporter, сценарии всех эпизодов были завершены еще до начала забастовки, а занимавшаяся производством Sony Pictures Television теперь ищет для него новый дом.

Представители Amazon отметили, что закрытие этих двух шоу связано лишь с тем, что из-за забастовки их дата выхода может быть перенесена только на 2025 год, а у сервиса уже есть четкий график будущих релизов.

Профессионалы индустрии также утверждают, что если забастовка продлится до Дня труда, который отмечается в Штатах 4 сентября, то еще больше проектов могут быть закрыты – особенно новинки, ранее продленные на второй сезон.

Фото: Кадр из сериала «Периферийные устройства»