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Amazon Prime Video начнет показывать рекламу

Автор: Илья Кувшинов

23 сентября 2023

Для просмотра без рекламы нужно будет заплатить дополнительные $2.99

Еще один стриминговый сервис решил ввести дополнительный источник заработка – Deadline сообщает, что Amazon Prime Video начнет показывать рекламу.

Первыми странами, где она появится в начале 2024 года, станут США, Великобритания, Германия и Канада. Чуть позднее наступит очередь Франции, Италии, Испании, Мексики и Австралии.

Количество рекламного контента, которое будет демонстрироваться зрителям, пока неизвестно, однако представители Amazon утверждают, что оно будет «значительно меньше, чем у обычного телевидения и других стримингов».

Сообщается, что стоимость месячной подписки на Prime Video не изменится (сейчас она составляет $14.99) – однако для того, чтобы наслаждаться просмотром фильмов и сериалов без рекламы, нужно будет заплатить дополнительные $2.99.

По мнению Amazon, рекламные блоки позволят компании продолжать инвестировать в контент и со временем увеличивать эти инвестиции.

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