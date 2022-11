«Амедиатека» представила новинки библиотеки декабря 2022 года

Второй сезон «Сплетницы», финал «Белого лотоса» и документальные проекты

Со 2 декабря — «Сплетница» (Gossip Girl, 2 сезон)

Во втором сезоне отношения между главными героями достигают небывалого накала, а всевидящее око Сплетницы, конечно же, не упускает возможности прокомментировать каждый шаг учениц и учеников элитной школы. Во втором сезоне появится Джорджина Спаркс в исполнении Мишель Трахтенберг.

С 6 декабря — «Темные начала» (His Dark Materials, 3 сезон)

Третий сезон сериала «Темные начала» станет финалом для истории о силе дружбы, коварстве зла и притягательности магии. В его основу лег роман «Янтарный телескоп» — заключительная книга одноименной трилогии Филипа Пулмана. Бесстрашную Лиру Белакву (Дафна Кин) ждут новые приключения, сражения и открытия. К своим ролям в третьем сезоне вернутся Рут Уилсон, Джеймс Макэвой, Уилл Кин и Лин-Мануэль Миранда.

С 1 декабря — документальный фильм «Мой так называемый школьный рейтинг» (My So-called High School Rank)

Волноваться за свое будущее, будучи подростком, заканчивающим школу, абсолютно нормально. Об этом точно знают герои этого документального проекта. «Мой так называемый школьный рейтинг» исследует один из самых громких коррупционных скандалов в американском образовании последних лет через призму школьников, задействованных в постановке мюзикла, посвященного типичным подростковым проблемам. Пока одни тинейджеры открыто делятся своими переживаниями и тревогами со сцены и активно готовятся к поступлению, родители других ребят зачисляют своих драгоценных привилегированных детей в престижные учебные заведения в обход экзаменов.

Со 2 декабря — документальный мини-сериал «Брэнсон» (Branson)

Путешествие по жизни знаменитого предпринимателя Ричарда Брэнсона. От совсем юного издателя студенческого журнала до одного из самых успешных бизнесменов планеты: документальный сериал HBO покажет, какой путь пришлось пройти основателю мегакорпорации Virgin Group. Проект включает многочисленные интервью с членами семьи предпринимателя, его друзьями и деловыми партнерами, а также редкие архивные видеозаписи.

С 7 декабря — документальный мини-сериал «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо» (Unveiled: Surviving La Luz Del Mundo)

Документальный проект, исследующий историю систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Десятки людей, многие из которых были еще детьми, пострадали от действий лидеров влиятельного в Мексике и США движения. Лидеры секты обещали своим последователям «вечное спасение», однако вместо этого выстроили систему, где адепты их движения подвергались жестокости и унижениям. Несмотря на то, что в итоге лидеры секты пошли под суд, СМИ недостаточно широко осветили эту душераздирающую историю.

С 11 декабря — спешл «Ацуко Окацука: Незваный гость» (Atsuko Okatsuka: The Intruder)

Актриса, комик и продюсер Ацуко Окацука в своем первом стендап спешле в формате остроумного повествования расскажет о забавных случаях из жизни и о ​​бесполезном искусстве производить впечатление на подростков.

В декабре — «Парижская полиция 1905» (Paris Police 1905, 2 сезон)

Новое загадочное убийство порождает интриги и скандалы. Неспокойно будет всем: и блюстителям порядка, и самым разным обитателям ночи, у которых немало секретов.

В декабре — «Вне закона: Правосудие без порядка» (Illegal: Justice out of order, 1 и 2 сезон)

Драма о молодой юристке Нихарике Сингх, вынужденной сражаться за справедливость одновременно на стороне своего начальника Джанардана Джейтли и против него. «Вне закона: Правосудие без порядка» — это история о коварных заговорах, борьбе за власть и тесном переплетении криминала и юриспруденции.

В декабре — «Асур: Познай свою тёмную сторону» (Azur: Welcome to your dark side, 1 сезон)

Криминальный триллер, который сталкивает две противоположных, но одинаково заманчивых вселенных. Полный загадок и тайн мир криминалистики вступает в борьбу с коварным серийным убийцей — представителем глубокого, отличающегося мистицизмом мира древнеиндийской мифологии. Задача главного героя, расследующего цепочку жестоких преступлений, — найти маньяка, явно одержимого религией.

12 декабря — финальная серия второго сезона проекта «Белый лотос»

Интриги, спа и непростительная роскошь — второй сезон сериала «Белый лотос» перемещает зрителей в жаркую Сицилию. На этот раз действие развернется в другом отеле сети, где богатые люди расслабляются настолько, что наружу вылезает вся их суть. К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис, также в актерском составе: Обри Плаза, Ф.Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. В качестве шоураннера и режиссера вновь выступил Майк Уайт.

16 декабря — финальная серия второго сезона проекта «Сексуальная жизнь студенток»

Комедия о тяготах и радостях молодости возвращается. Второй сезон сериала «Сексуальная жизнь студенток» погружает зрителей в новые приключения соседок по общежитию — Кимберли, Уитни, Лейтон и Белы. Героини пытаются организовать в университете мужской стриптиз, нетривиально разобраться с долгами по учебе, нвчинают пылкие романы и, конечно же, исследуют собственную сексуальность.

Уже в Амедиатеке — «Первый и последний» (Deeply, 1 сезон)

Любовь главных героев этой романтической драмы длилась долгие годы. Их чувства ярко вспыхнули, когда они были молодыми ребятами, постепенно накалялись до предела, пока не достигла своего пика. Однако с годами взаимная нежность затерялась в повседневных делах, а от былых бурных страстей не осталось и следа.

Уже в Амедиатеке — мини-сериал «Обещание Дьявола» (The Devil's Promise)

«Обещание Дьявола» — драма с элементами детективного триллера и фэнтези. Ради здоровья собственной жены, узнавшей от врачей о неизлечимой опухоли головного мозга, Ибрагим идет на крайние меры и заключает сделку с дьяволом по имени Иблис. Герой верит, что нечистая сила заберет его душу, когда его век на земле подойдет к концу, а значит, еще есть время насладиться счастливой жизнью с любимой. Однако после чудесного выздоровления супруги становится понятно, что коварный Иблис не всегда сдерживает слово и теперь требует возвращения долгов раньше срока.

Уже в Амедиатеке — «Рашаш» (Rashash, 1 сезон)

Основанный на реальных событиях, драматический триллер рассказывает историю жизни и падения опасного преступника — бандита, торговца запрещенными веществами и убийцы, терроризировавшего местное население в 70-х и 80-х. «Рашаш» — мини-сериал о коварном и жестоком человеке, которому долгое время удавалось избегать правосудия и умело скрывать следы своих злодеяний. Однако доблестные и преданные своему делу стражи порядка, твердо намеренные заключить преступника под стражу, уже взялись за это дело. Теперь им нужно собрать достаточно неопровержимых доказательств, чтобы злодей, повергающий в ужас мирных граждан, наконец оказался за решеткой.

Уже в Амедиатеке — «Комната 207» (Room 207, 1 сезон)

«Комната 207» — остросюжетный мистический триллер. Действие происходит в 1968 году, в отеле, постояльцы которого то и дело жалуются на один и тот же номер. Если верить гостям заведения, комната 207 проклята, что подтверждается печальной статистикой: оставшиеся в ней нередко прощаются с жизнью. Впрочем, приземленный хозяин гостиницы отказывается верить в проклятия и считает происходящее чередой совпадений. Но комната, стены которой пропитаны злом, уже готова его переубедить.

Также в онлайн-кинотеатре Амедиатека будет доступна серия фильмов вселенной Гарри Поттера.