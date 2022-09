«Амедиатека» анонсировала новинки октября 2022 года

Финал «Дома дракона», второй сезон «Белого лотоса», документальные проекты и многое другое

Премьеры месяца:

С 1 октября — мини-сериал «Край» (Trom)

«Край» — криминальная драма с Фарерских островов. В центре сюжета — Ханнис Мартинссон, журналист, который получает внезапное сообщение от зоозащитницы Сони. Активистка утверждает, что приходится ему дочерью и прямо сейчас ей грозит смерть. Ханнис пребывает на свою родину, чтобы встретиться с девушкой, но узнает, что Соня исчезла. Попытки отыскать названную дочь заканчиваются трагически: во время охоты на китов обнаруживается тело погибшей девушки. Теперь Ханнис, желающий найти убийцу, столкнется с неприветливым и закрытым местным сообществом, явно скрывающим секрет гибели активистки.

Со 2 октября — «Свет жизни» (Afterglow, 1 сезон)

Драма, попавшая в программу престижного международного фестиваля Canneseries. Эта история — о женщине, чей сороковой день рождения омрачается ужасной новостью. Главная героиня сериала узнает, что у нее рак, но отказывается признавать себя жертвой обстоятельств. Вместо этого она выбирает наслаждаться жизнью, активно наполняя каждый день впечатлениями и попутно успокаивая своих близких, боящихся потерять дорогого человека навсегда.

Со 2 октября — спешл «Ивонн Орджи: Вся я» (Yvonne Orji: A Whole Me)

Второй спешл актрисы Ивонн Орджи. Комедиантка продолжает линию своего дебютного выступления, но на качественно новом уровне: юмор стал более откровенным и личным. Орджи устраивает стендап-терапию — вспоминает пандемию, хлестко шутит над свиданиями и проникновенно рассказывает о своих корнях.

С 11 октября — «Авеню 5» (Avenue 5, 2 сезон)

Хью Лори в образе незадачливого командира космического крейсера возвращается, чтобы наделать еще больше ошибок. Второй сезон сериала «Авеню 5» расскажет зрителям, как богатые гости и красивые, но не очень умные работники судна переживают затянувшийся «отпуск»: продукты заканчиваются, нервы тоже на пределе, а впереди — Солнце. И вряд ли оно ласково согреет… К актерскому составу присоединились Энди Бакли, Люси Панч, Лейла Фарзад и многие другие.

С 12 октября — документальный фильм 38 НА ПЛОЩАДКЕ (38 AT THE GARDEN)

Документальный проект о восхождении на спортивный Олимп баскетболиста Джереми Лина. «38 на площадке» рассказывает о впечатляющей карьере одного из ведущих игроков «Нью-Йорк Никс» (сейчас он играет в китайском клубе «Гуанчжоу Лонг-Лайонс»), который не только добился огромных успехов, но и вдохновил азиатско-американское сообщество. Он стал спортивной и культурной иконой, которая на фоне обострения расовых вопросов сияет еще более многогранно и ярко.

C 18 октября — «Клятва: часть 2» (The Vow, Part Two, 2 сезон)

Вторая часть документального проекта об изнанке секс-культа, скрывающегося под личиной курсов личностного роста. Продолжение расскажет, кто из коварных героев «Клятвы» избежал справедливого наказания, а кто получил заслуженный срок за решеткой, кто остался верен учению Кита Раньера, а кто выступил на стороне обвинения. Кроме того, сериал раскроет еще больше подробностей о деятельности NXIVM — компании, которая долгие годы превращала отчаявшихся людей, желающих улучшить свою жизнь, в покорных рабов харизматичного, но жестокого лидера.

С 19 октября — документальный фильм МАМЕНЬКИН СЫНОК (MAMA'S BOY)

Документальный фильм о жизни и творчестве оскароносного сценариста Дастина Лэнса Блэка. Этот талантливый человек рос в строгой религиозной семье, будучи при этом геем — позже столкновение таких разных миров найдет отражение в его работах. Опираясь на мемуары самого Блэка, фильм рассказывает о нелегком детстве сценариста, его пути к признанию, а также глубоких и трогательных отношениях с матерью.

C 31 октября — «Белый лотос» (White Lotus, 2 сезон)

Второй сезон сериала «Белый лотос» перемещает зрителей в жаркую Сицилию. На этот раз действие развернется в другом отеле сети, где богатые люди расслабляются настолько, что наружу вылезает вся их суть. К своим ролям вернулись Дженнифер Кулидж и Джон Грис, также в актерском составе: Обри Плаза, Ф.Мюррей Абрахам, Тео Джеймс, Хейли Лу Ричардсон и Том Холландер. В качестве шоураннера и режиссера вновь выступил Майк Уайт.

Уже в Амедиатеке:

24 октября — финальная серия сериала «Дом Дракона»

В финальных сериях сезона создатели шоу обещают больше сюрпризов и драконов. К актёрском составу проекта присоединились Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Уже в Амедиатеке — документальный сериал «Заложники» (Hostages)

Документальный сериал «Заложники» рассказывает о том, как четвертого ноября 1979 года иранские студенты-активисты захватили посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 60 американцев. В итоге то, что задумывалось как сидячая забастовка в знак протеста против американского империализма, переросло в затяжной международный кризис. Сериал включает в себя редкие архивные кадры и видео, а также интервью со всеми сторонами конфликта.