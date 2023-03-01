Amediateka: онлайн-новинки марта

Премьеры новых сериалов из США, Британии и Скандинавии

«План Б»

Сериал рассказывает историю Филиппа (Патрик Джей Адамс), мужчины, понявшего, что он может вернуться в прошлое. Конечно, он воспринимает это открытие как шанс наладить свою жизнь. Однако путешествия во времени — это не шутки, и любой маленький шажок может привести к непредсказуемым последствиям.

«Младшая сестра», мини-сериал

Это комедия о поиске себя в духе «Дряни», авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан. Она сыграла главную роль — молодую женщину по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Героине нужно научиться отстаивать личные границы и слушать свой внутренний голос.

«Клуб плохих матерей»

Сериал о хрупкости семейной жизни в духе «Любовниц». Воздушный замок счастливого брака рушится, когда жена понимает, что муж изменяет ей, — причем с ее лучшей подругой. Пытаясь начать новую жизнь, героиня натыкается на «Клуб плохих матерей». У нее появляется шанс на изящную месть бывшей подруге, однако ее план идет совсем не так, как задумано, и приводит к опасным последствиям.

«Смерть и соловьи», мини-сериал

Романтическая драма рассказывает историю молодой женщины Бет Уинтерс из сельской глубинки Северной Ирландии конца XIX века. Жесткий отчим контролирует каждый ее шаг, и девушка решает бежать из дома с возлюбленным.

С 13 марта: «Северная Мафия»

Криминальная скандинавская сага с фирменным черным юмором, «Северная мафия» — это история о борьбе за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении. После смерти главы семейства ее родственники должны разделить наследство, но конфликт начинается уже на похоронах.