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Что смотреть в июле в онлайн-кинотеатре Amediateka 

Автор: Софья Таргонская

5 июля 2023

Яркие премьеры месяца американского, мексиканского и чешского кинематографа.

С 23 июня:

«Праведные Джемстоуны» (криминал, реж. Дэнни Р. Макбрайд), 3-ий сезон 

Продолжение повествования о семейке телепроповедников набирает обороты. Их ждут невероятные приключения в американских штатах, знакомство с новой религиозной группировкой, питающей тягу к оружию. И всё это происходит на фоне абсурдного сбора пожертвований. В третьем сезоне Джемстоунов ждёт ещё больше драмы, криминала и увлекательных поворотов их судеб. 

С 26 июня: 

«И просто так» (драмеди, реж. Майкл Патрик Кинг, Даррен Стар), 2-ой сезон

«Жизнь полна сюрпризов» - с таким лейтмотивом на экраны возвращается 2-ой сезон сериала-сиквела «Секс в большом городе». Новая жизнь Кэрри начинается с бывшего бойфренда и по совместительству отца троих детей Эйдана. С подросшими детьми возникают сложности у Шарлотты и Гарри. А вопрос о Саманте остаётся открытым - встретится ли она с Кэрри или нет? 

С 3 июля:

«#Мартимёртв» (триллер, реж. Павел Соукуп), с 4-8 серии

Жестокая подростковая игра «Синий кит» стала сюжетом для первого чешского сериала, получившего в 2020 году премию «Эмми» как лучший короткометражный сериал. Смерть 15-летнего мальчика, погибшего под колесами грузовика, стала печальным событием для его отца, но, как окажется вскоре, совсем не случайным. Сериал «#Мартимёртв» - настоящее расследование отца в поисках всех причастных к гибели его сына.

С 4 июля: 

«Воин» (боевик, реж. Н.Лингасвами), 3-ий сезон

Не реализованная при жизни Брюса Ли идея в 2023 году переросла уже в 3-ий сезон. 
19 век. Сан-Франциско. Междоусобные войны банд из Китая со всевозможными боевыми трюками, классными боями и виртуозными полетами, а также вмешательством ирландских рабочих и правительства. Новый сезон сериала принесет больше экшена, криминала и драмы и порадует пополнением в актерском составе в лице звезды боевиков Марка Дакаскоса.

Также в июле: 

«Монтекристо» (драма, реж.Альберто Руис Роха), мини-сериал, 2-ой сезон

Роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» стал основой для хита латиноамериканского телевидения, перенесенного в наши дни. Уильям Леви стал исполнителем главной роли. Его герой Алехандро - владелец и основатель крупной технологической компании. Его прошлое неизвестно, а в настоящем его окружает огромное количество бизнес конкурентов. Одним из таких  оказывается аристократ Фернандо Мондего, который ранее разрушил жизнь истинной личности Монтекристо. Чувство мести полностью овладело главным героем, и остановить его будет крайне сложно.
 

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