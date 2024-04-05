Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Amediateka

Второй сезон «Маяка 23», четвертый сезон «Уокера» и многое другое

В числе апрельских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – второй сезон фантастического сериала «Маяк 23» с Линой Хиди, где героям предстоит принять участие в грандиозной битве за космическую станцию.

Кроме того, зрителей стриминга ждут четвертый сезон «Уокера» с Джаредом Падалеки, криминальный триллер «Пэриш» с Джанкарло Эспозито, три сезона детектива «Босх» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Уокер», 4-й сезон (боевик, вестерн, шоураннер Анна Фрике)

Техасский рейнджер Корделл Уокер возвращается домой в Остин после двух лет работы под прикрытием. Он воссоединяется со своими сыном и дочерью, а также пытается наладить отношения с остальными родственниками. Вскоре вместе с новым напарником, первой женщиной-рейнджером Мики Рамирез, Уокер начинает борьбу с преступностью.

«Пэриш» (криминальный триллер, реж. Суну Гонера)

История о водителе, который вынужден курсировать не только между разными точками на карте, но и между добрыми и злыми поступками. Когда-то он был членом преступной банды, но покинул ее ради семьи и стал владельцем элитного автопарка в Новом Орлеане. Однако, когда его сына жестоко убивают, опасные привычки возвращаются к главному герою. Он соглашается помочь опасному гангстеру, на которого он когда-то работал водителем, в деле, связанном с нелегальными мигрантами. И с этого момента его размеренная жизнь стремительно летит в пропасть.

«Счет на секунды» (триллер, реж. Микко Купаринен)

Поезд сходит с рельсов в маленькой и спокойной Финляндии, вызывая взрыв и огромный пожар. Погибли более 60 человек, вся страна в ужасе. Расследовать аварию приезжает следователь по несчастным случаям Марита Кайла. Ее коллеги обязаны хранить хладнокровие в любой ситуации, видеть гнев и ложь у причастных и свидетелей, искать виновных. Но преданность Мариты своей работе и давление извне заставляют ее посмотреть на катастрофу под неожиданным углом. Трагедия в ее прошлом ломает героиню, но она обязана довести дело до конца и найти всех виновных.

С 8 апреля:

«Маяк 23», 2-й сезон (научно-фантастический триллер, реж. Дэниэл Персивал, Левин Уэбб)

Талантливый ученый Милан Алеф одержим идеей найти здесь таинственный артефакт, который позволит ему стать чуть ли не равным богу. Он заключает Халана в тюрьму, но тому удается послать сигнал SOS на маяк под номером 67 и попросить о помощи. Он даже не подозревает, на что окажется способен искусственный интеллект, который помогал Астер ориентироваться в космосе. Кто выйдет победителем из схватки человеческого разума и набора из нулей и единиц?

С 15 апреля:

«Босх», 1-3-й сезоны (детектив, реж. Алекс Закржевский, Эрнест Р. Дикерсон)

Детективный сериал о жизни и работе сотрудника убойного отдела Иеронима Босха, который, как и его известный тезка-художник, видит перед собой все самые главные ужасы и пороки общества. Для простоты все зовут его Гарри, а сложностей в его жизни и так хватает. Дочка Мэдди мечтает пойти по его стопам, не понимая сложностей профессии, из всех коллег с ним может нормально общаться только напарник Джерри, а начальство плетет интриги и, возможно, само не очень чисто на руку. Неизвестно, к счастью или к несчастью, но у Босха появляется дело всей жизни, которое донимает его до потери сознания. Речь идет о загадочном убийстве 13-летнего мальчика.

Скоро:

«Приходите в ресторан ведьмы» (фэнтези, реж. Со Джэ-хён, Ли Су-хён)

Чон Джин – очаровательная девушка, в жизни которой наступает черная полоса: она теряет работу и любимого парня, а ее маленький ресторан разоряется. Хуже и быть не может! Но однажды она хватает удачу за хвост и встречает ведьму Чо Хира, которая предлагает ей необычное сотрудничество. Она готова помочь открыть ей ресторан, но подаваться в нем будут не совсем обычные блюда.Еда в ведьмином ресторане самая что ни на есть волшебная: стоит съесть блюдо, как самое заветное желание клиента тут же исполняется. Чон Джин настроена скептически. Однако, попробовав стряпню колдуньи, девушка соглашается. Так они начинают работать вместе. Героиня и гости ее ресторана даже не догадываются, какой высокой может быть плата за исполнение мечты.

«Химера» (детективный триллер, реж. Ким До-хун)

В 1984 году в Корее были совершены несколько поджогов, которые получили название «Химера», – именно это мифическое животное было изображено на зажигалках, которые нашли на месте преступлений. Тогда погибли три человека. И вот спустя 35 лет происходит похожий случай. За расследование берутся детектив Чха Чжэхван, профайлер из ФБР Ю Чжин и доктор Ли Чжунёп. Каждый из них скрывает какую-то тайну – дело «Химеры» оказывается для героев слишком личным, слишком травмирующим. Это вымышленное животное, как известно, дышит огнем, поэтому сгореть в поисках преступника (или его подражателя) будет легко в прямом и переносном смыслах.

Фото: кадр из сериала «Маяк 23»