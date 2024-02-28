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Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka

Автор: БК

28 февраля 2024

Второй сезон «Американской ржавчины», драмеди о любви после 80-ти и многое другое

Главная мартовская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Amediateka – второй сезон криминальной драмы «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом и Морой Тирни, действие которого вновь развернется в маленьком городке штата Пенсильвания, тихо умирающем от всеобщей безработицы, преступности и наркомании.

Кроме того, зрителей стриминга ждут триллер «Бывшая жена», драмеди «Половое (пере)воспитание» и многое другое.

С 5 марта:

«Бывшая жена», 1-й сезон (триллер, реж. Брайан О’Мэлли)
Двадцать лет счастливого брака для Джен в один момент теряют всякий смысл, ведь дорогой муж Джек уходит к юной и прекрасной Таш. Причина стара как мир: любовница родила ему дочку. И вот уже как три года существует новая семья, только бывшая жена не намерена держаться в стороне. Она регулярно заглядывает к разлучнице в гости, общается с Джеком, дает советы к месту и не очень. Да и к тому же родственники мужа терпеть не могут Таш – в общем, молодая жена чувствует себя самозванкой. И когда вам покажется, что экс-супруга – это главная проблема новой семьи и главный монстр, присмотритесь еще раз, ведь зло порой кроется под маской невинности.

С 6 марта:

«Половое (пере)воспитание», 1-й сезон (драмеди, реж. Элис Виаль)
Дочка отправляет 80-летнего Жака в элитный дом престарелых, который находится на берегу моря. Она не учла только одного – мужчина ненавидит стариков и совершенно не намерен тихо и мирно доживать свой век в компании тех, кому, как он считает, «прогулы на кладбище ставят». Он был готов покончить с собой, если бы не удивительная встреча с его ровесницей Розой, с которой случилась любовь с первого взгляда. Охваченные глубокими чувствами, они совершенно забывают о своем возрасте и начинают жить свою лучшую жизнь.

С 7 марта:

«Немного за 30», 1-й сезон (драмеди, реж. Йогев Ефет)
Лектор-киновед Мори и врач-акушер Дана – успешны, умны и амбициозны. А еще делят одну квартиру на двоих. У них нет постоянных отношений, мужчины приходят и уходят, но «надежду выйти замуж за принца» девушки не теряют. Однажды они оказываются втянуты в любовный треугольник, и их дружба может превратиться во вражду. Все дело в том, что Мори случайно попадает в аварию, разбив стекло в машине инкассатора Лиора. Он приезжает к ней в гости, чтобы вернуть забытую вещь, но встречает в квартире только Дану… и влюбляется в нее без памяти! Однако Мори не намерена терять симпатичного мужчину и решает отбить парня у лучшей подруги.

С 18 марта:

«Как тебе поверить», 1-й сезон (драма, реж. Инес Мария Баррионуэво, Аналейн Кэл Мэр, Крис Грей)
Кто бы мог подумать, что простая учительница средней школы Карла будет втянута в ужасное преступление, которое могло твориться в стенах благополучного учебного заведения. Ее коллегу и близкого друга, учителя Рикардо, одна из учениц обвиняет в домогательствах. Сперва Карла этому не верит, ведь Даниэла – проблемный ребенок и очень часто врет ради своей выгоды, но рассеять все подозрения у героини не получается. Она сама начинает расследование, которое погружает ее в собственное прошлое, полное боли и секретов, о которых лучше никому не знать. «Как тебе поверить?» – этот вопрос она задает всем: Рикардо, Даниэле и даже самой себе.

С 29 марта:

«Американская ржавчина: Крах правосудия», 2-й сезон (криминальная драма, создатель Дэн Футтерман)
Начальник полиции Дел Харрис вместе со своей напарницей Анжелой расследует в Питтсбурге таинственное дело о взрыве и при любой возможности ездит в Бьюэлл, где у него развиваются отношения с Грейс. Тем временем новый начальник местной полиции Стив Пак намерен упечь Дела за решетку, повесив на него вину за преступления из первого сезона.

Фото: кадр из сериала «Американская ржавчина»

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