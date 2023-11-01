Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Маяк 23» с Линой Хиди, спин-офф сериала «Темное дитя» и многое другое

Главная ноябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Amediateka – научно-фантастический триллер «Маяк 23». Сериал с Линой Хиди и Стефаном Джеймсом расскажет о бывшем военном и сотруднице правительства, которые оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса.

Кроме того, зрителей стриминга ждут спин-офф сериала «Темное дитя», шведский мини-сериал «Абсолютное зло» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Лето 1990» (драма, реж. Марта Савина, Давид Маренго)

Элио — успешный юрист, но его прошлое скрывает болезненную тайну. Летом 1990 года во время похода с друзьями случился несчастный случай. Подруга Арианна, в которую он был влюблен, загадочным образом исчезла. Элио был настолько травмирован ее потерей, что его разум вытеснил воспоминания об этом. Спустя 30 лет тело девушки найдено на территории старого лагеря, мужчина становится главным подозреваемым, а его амнезия – удобным «оправданием» по мнению полиции. Вскоре Элио попадает в автокатастрофу и оказывается в том самом лете 1990 года в теле 18-летнего юноши. Герой решает использовать этот шанс, чтобы наконец узнать, что случилось с Арианной.

С 4 ноября:

«Загадки планеты Земля» (документальный, реж. Дэниел Эдвардс, Джон Наттер, Майк Вафер и др)

Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, создатели шоу исследуют различные тайны и загадки Земли – от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.

С 5 ноября:

«Поезда, которые изменили мир» (документальный, реж. Сэм Миллер, Майк Ибеджи)

Каждый из этих составов – чудо инженерной мысли и результат работы сотни конструкторов, ученых и промышленных дизайнеров. Авторы расскажут о первом в мире поезде, который появился в Англии, уникальном «Летучем шотландце», подарившем нам высокоскоростные поездки, легендарных поездах-дворцах вроде «Восточного экспресса», а также суперпоездах, которые курсируют на скорости 500 км/ч.

С 6 ноября:

«Абсолютное зло» (драма, реж. Эрик Лейжонборг, Даниель ди Градо)

Действие разворачивается в конце 1950-х. Трудного подростка Эрика переводят за плохое поведение из обычного класса в закрытую школу-интернат Стернсберг. Педагоги, не стесняясь в выражениях, называют его «абсолютным злом» и убеждены, что ничего путного из ученика не выйдет, а отчим почти каждый день избивает его после ужина. На новом месте главный герой снова попадает в атмосферу насилия и подавления любого инакомыслия, но даже здесь у него получается найти отдушину – он влюбляется в очаровательную Марию, которая работает в школьной столовой, и чувства к ней помогают парню противостоять школьной банде отморозков.

С 13 ноября:

«Маяк 23» (научно-фантастический триллер, реж. Дэниэл Персивал, Левин Уэбб и др)

Много столетий маяки у берегов морей и океанов помогали кораблям найти верный путь к дому. В XXIII веке их смотрители переместились на работу в космос. Сеть маяков по всей галактике Млечный путь помогает космическим шаттлам безопасно путешествовать. Но иногда беда приходит откуда не ждали… Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на маяке в самом дальнем уголке космоса и пытаются сквозь страхи и подозрения решить, кто они – друзья или враги.

С 18 ноября:

«Корабли-гиганты» (документальный, реж. Мартин О'Тул, Тони Макки, Марк Челлендер)

Проект о крупнейших в мире кораблях, которые бороздят воды Мирового океана и помогают доставлять бесценные грузы, обеспечивать сообщение среди льдов, бурить нефтяные скважины, защищать границы государств и, конечно же, ловить рыбу. Некоторые суда настолько огромны, что на них постоянно живут более 1000 человек, у которых есть собственные магазины, кинотеатры и теннисные корты. А другие сами способны генерировать энергию и быть фактически «вечными двигателями» для самих себя.

С 27 ноября:

«Двенадцать» (криминальная драма, реж. Дэниэл Неттхейм, Сиан Дейвис, Грег МакЛин и др)

Двенадцать самых обычных граждан вырваны из привычной жизни и призваны в суд присяжных по делу о двойном убийстве. Обвиняемая — уважаемая всеми директор школы Фрай Палмерс. Следствие уверено, что много лет назад она убила соперницу, а теперь лишила жизни собственного ребенка, – и разворачивает вокруг нее «процесс тысячелетия». Главный свидетель – муж Фрай, который ведет себя крайне подозрительно. Каждый из присяжных разбирается в деле директора согласно своим личным травмам и опыту. И только они могут решить, виновна или нет эта сломленная женщина. А самое главное, что работа присяжных в какой-то момент становится не только судом над Фрай Палмерс, но и над ними самими…

Также в ноябре:

«Темное дитя: Отголоски» (фантастический триллер, реж. Ингрид Юнгерманн, Самир Реэм, Доун Уилкинсон и др)

По сюжету сериала, действие которого разворачивается в недалеком будущем, нескольким генетически идентичным женщинам предстоит объединиться, чтобы разгадать тайну своего происхождения. Однако союз клонов окажется столько же непредсказуемым, как и сама по себе человеческая натура.

Фото: кадр из сериала «Маяк 23»