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Режиссер «Чернобыля» сделает фильм о последних днях жизни Саддама Хусейна

Автор: Илья Кувшинов

16 февраля 2024

Главную роль в картине исполнит Барри Кеоган

Постановщик мини-сериала HBO «Чернобыль» Йохан Ренк готовит картину, рассказывающую о последних днях жизни бывшего иракского лидера Саддама Хусейна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главную роль в AMO SADDAM исполнит Барри Кеоган (СОЛТБЕРН) – он сыграет американского солдата, который охранял Хусейна в течение нескольких месяцев перед судом и казнью диктатора.

В основе сценария грядущей ленты за авторством Дарби Кили – книга-бестселлер «Узник в своем дворце: Саддам Хусейн, его американская охрана и то, что история оставила недосказанным» Уилла Барденверпера.

По словам режиссера, он надеется аутентично передать ощущение Багдада 2006 года, не используя стереотипы типичных военных лент. Действие картины будет разворачиваться в Лагере Победы – иракской базе оккупационных сил. «Это и фильм о тюрьме, и о войне, и почти хоррор. Здесь есть смешение жанров», – отметил Ренк.

Исполнитель роли Саддама Хусейна пока еще не утвержден, однако постановщик ищет «действительно хорошего актера, который говорит по-арабски и может достоверно воплотить эту роль».

Ожидается, что съемки AMO SADDAM начнутся осенью.

Фото: кадр со съемок сериала «Чернобыль»

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