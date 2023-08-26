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Студии и стриминги наняли фирму по кризисному урегулированию из-за забастовок

Автор: Илья Кувшинов

26 августа 2023

Альянс продюсеров кино и телевидения пытается уменьшить репутационный ущерб

Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) оказался в центре внимания страны из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов, а теперь пытается уменьшить репутационный ущерб – The Hollywood Reporter сообщает, что торговая ассоциация студий наняла фирму по кризисному урегулированию The Levinson Group.

Ее возглавляет бывший политический директор CNN и CBS Молли Левинсон, в последние годы работающая стратегическим консультантом корпоративных клиентов, обеспокоенных своей репутацией.

Инсайдеры рассказывают, что организация рассматривала несколько разных вариантов, но остановила свой выбор именно на The Levinson Group. Теперь же фирме предстоит разработать план действий после недавнего провала переговоров AMPTP и Гильдии сценаристов США (WGA): профсоюз не только не смог вновь договориться со студиями, но и осудил их за публичное обнародование информации о встречном предложении.

AMPTP и The Levinson Group отказались от комментариев.

Стоит отметить, что не только студии привлекают PR-компании для текущего противостояния – так, Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) наняла компанию Precision Strategies во главе со Стефани Каттер, которая работала заместителем руководителя предвыборного штаба Барака Обамы в президентской гонке 2012 года.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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