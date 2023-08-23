Бастующие сценаристы в очередной раз не смогли договориться со студиями

Члены переговорного комитета гильдии утверждают, что их пытаются задавить

Переговорный комитет Гильдии сценаристов США (WGA) вновь встретился с представителями студий и стримингов. По сообщению The Hollywood Reporter, бастующие авторы считают, что Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пытается не торговаться, а задавить их.

«В понедельник, 21 августа, мы получили приглашение встретиться с Бобом Айгером, Донной Лэнгли, Тедом Сарандосом, Дэвидом Заславом и Кэрол Ломбардини, которое сопровождалось сообщением о том, что забастовка должна быть прекращена и что студии наконец-то готовы заключить сделку. Мы приняли это приглашение и встретились с ними на следующий день в надежде, что отрасль в скором времени вернется к работе. Вместо этого, на 113-й день забастовки, нас встретили лекцией о том, каким хорошим было их единственное предложение», – сообщила гильдия в почтовой рассылке для своих членов. В этот же день AMPTP опубликовал детали пакета предложений, который был представлен бастующим сценаристам 11 августа. Переговорная группа со стороны студий предложила запретить считать «литературными материалами» тексты, созданные при помощи нейросетей, а также согласилась предоставлять WGA ежеквартальные отчеты количества просмотров для каждого стримингового сервиса.

Также Альянс предлагает увеличить общую сумму всех отчислений с онлайн-кинотеатров по всему миру с $72,067 до $87,546 за серию в течение трех лет показа. Увеличение за десять лет показа составит $156,854 против текущих $124,615.

Помимо этого, AMPTP также предложила гильдии повысить ставки заработной платы на 5% в первый год действия контракта, на 4% – во второй, и на 3,5% – в третий – именно таких сумм от Альянса смогла добиться Гильдия режиссеров США (DGA) ранее в этом году. Стоит отметить, что это немного меньше желаемых цифр WGA (6% за первый год и по 5% за второй и третий).

Что касается важнейшего для авторов вопроса о работе сценарных комнат – здесь, как и сообщалось ранее, AMPTP не готова идти на уступки насчет установки фиксированного минимума сценаристов для всех шоу, но предлагает ввод минимум двух авторов в сценарные комнаты высокобюджетных сериалов для стримингов и кабельного телевидения на выбор шоураннера.

Инсайдеры подчеркивают, что в ближайшее время стороны встретятся вновь.

Фото: соцсети Writers Guild of America, East