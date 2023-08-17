Гильдия сценаристов продолжает бороться со студиями за работу сценарных комнат

Фиксированный минимум авторов остается ключевым препятствием для достижения соглашения

Стали известны детали минувшей встречи Гильдии сценаристов США (WGA) и представителей Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которая, по словам членов переговорного комитета WGA, завершилась со «смешанными результатами».

Variety сообщает, что студии пошли на некоторые уступки (в частности, согласились предоставлять статистику по просмотрам на стриминговых сервисах), однако камнем преткновения оказалось одно из ключевых требований гильдии – насчет минимального количества авторов в сценарных комнатах на телевидении.

Сначала AMPTP даже отказывался рассматривать эту идею, однако в недавнем предложении сценаристам Альянс решил дать шоураннерам возможность самим нанимать определенное количество авторов в зависимости от бюджета сериала. Гильдия же, тем временем, продолжает настаивать на том, чтобы был установлен фиксированный минимум для всех шоу.

Инсайдеры утверждают, что обе стороны все еще расходятся во мнениях по целому ряду других вопросов, однако работа сценарных комнат остается ключевым препятствием для достижения соглашения.

WGA придает большое значение единству во время забастовки, однако не все члены гильдии согласны с данным предложением – некоторые шоураннеры рассказали Variety на условиях анонимности, что подобное не должно быть причиной продления забастовки.

На данный момент, по требованию Гильдии сценаристов США в комнате для эфирных шоу длиной в 22 серии должно быть минимум 12 авторов, а в комнатах для стриминговых или кабельных сериалов длиной в 10 серий – 7 или 8 авторов.

Фото: соцсети Writers Guild of America, East