top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Гильдия сценаристов продолжает бороться со студиями за работу сценарных комнат

Гильдия сценаристов продолжает бороться со студиями за работу сценарных комнат

Автор: Илья Кувшинов

17 августа 2023

Фиксированный минимум авторов остается ключевым препятствием для достижения соглашения

Стали известны детали минувшей встречи Гильдии сценаристов США (WGA) и представителей Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которая, по словам членов переговорного комитета WGA, завершилась со «смешанными результатами».

Variety сообщает, что студии пошли на некоторые уступки (в частности, согласились предоставлять статистику по просмотрам на стриминговых сервисах), однако камнем преткновения оказалось одно из ключевых требований гильдии – насчет минимального количества авторов в сценарных комнатах на телевидении.

Сначала AMPTP даже отказывался рассматривать эту идею, однако в недавнем предложении сценаристам Альянс решил дать шоураннерам возможность самим нанимать определенное количество авторов в зависимости от бюджета сериала. Гильдия же, тем временем, продолжает настаивать на том, чтобы был установлен фиксированный минимум для всех шоу.

Инсайдеры утверждают, что обе стороны все еще расходятся во мнениях по целому ряду других вопросов, однако работа сценарных комнат остается ключевым препятствием для достижения соглашения.

WGA придает большое значение единству во время забастовки, однако не все члены гильдии согласны с данным предложением – некоторые шоураннеры рассказали Variety на условиях анонимности, что подобное не должно быть причиной продления забастовки.

На данный момент, по требованию Гильдии сценаристов США в комнате для эфирных шоу длиной в 22 серии должно быть минимум 12 авторов, а в комнатах для стриминговых или кабельных сериалов длиной в 10 серий – 7 или 8 авторов.

Фото: соцсети Writers Guild of America, East

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» зарабатывает около 170 млн рублей
Подробнее
Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» идет на один из лучших стартов года
Подробнее
Кинофестиваль «Выборг 2023» объявил лауреатов
Подробнее
Очная защита анимационных национальных фильмов в Фонде кино
Подробнее
Мультфильм «Коты Эрмитажа» стал самым кассовым российским проектом за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Барби» стала самой кассовой лентой среди работ женщин-режиссеров в американском прокате
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту анимационных национальных фильмов
Подробнее
Ида Галич и Антон Шастун озвучат главных героев мультфильма «Дозор джунглей: Кругосветка»
Подробнее
Сервис more.tv оштрафовали на 2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Подробнее
Disney сообщил о доходах и убытках
Подробнее
Кинофестиваль «Выборг» объявил нового президента
Подробнее
«Вымпелком» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами
Подробнее
Студии сделали предложение бастующим сценаристам
Подробнее
Гильдия актеров разрешила промокампанию фильма «Феррари»
Подробнее
Объявлена новая дата проведения премии «Эмми 2023»
Подробнее
Предварительная касса четверга: семейный релиз «Леди Баг и Супер-кот» бьет рекорды
Подробнее
Касса России: чарт возглавил мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 17–20 августа 2023 года
Подробнее
Официальная касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» возглавил бокс-офис
Подробнее