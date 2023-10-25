Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в «Аноре» Шона Бэйкера

Сюжет картины держится в секрете

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в драмеди АНОРА у режиссера Шона Бэйкера (ПРОЕКТ ФЛОРИДА). Об этом сообщает Variety.

Сюжет картины держится в секрете, а ее сценарий написал сам Бэйкер.

Главную роль в АНОРЕ исполнила Майки Мэдисон (КРИК, ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ), а съемки фильма прошли в начале этого года в Бруклине. Международные права на ленту принадлежат FilmNation Entertainment.

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР