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Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в «Аноре» Шона Бэйкера

Автор: Илья Кувшинов

25 октября 2023

Сюжет картины держится в секрете

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в драмеди АНОРА у режиссера Шона Бэйкера (ПРОЕКТ ФЛОРИДА). Об этом сообщает Variety.

Сюжет картины держится в секрете, а ее сценарий написал сам Бэйкер. 

Главную роль в АНОРЕ исполнила Майки Мэдисон (КРИК, ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ), а съемки фильма прошли в начале этого года в Бруклине. Международные права на ленту принадлежат FilmNation Entertainment.

Фото: кадр из фильма КЕНТАВР

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