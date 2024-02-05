Названы номинанты на XI премию АПКиТ
Лидером по количеству упоминаний стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XI Премии АПКиТ.
Лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях.
Лауреаты будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.
Лучший полнометражный художественный фильм
• ВЫЗОВ
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• ЧЕБУРАШКА
Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)
• «Абрек»
• «Позывной «Журавли»
• «Цербер»
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Библиотекарь»
• «Король и Шут»
• «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Лучший комедийный сериал
• «Волшебный участок»
• «Кибердеревня»
• «Лада Голд»
Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)
• «Арт и факт»
• «Изгой»
• «Топор. 1945. Кенингсберг»
Лучший телесериал (5–19 серий)
• «Бизон: Дело манекенщицы»
• «Екатерина. Фавориты»
• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Балабол», 7-й сезон
• «Невский. Расплата за справедливость»
• «Скорая помощь», 6-й сезон
Лучший анимационный сериал
• «Объяснялкины»
• «Отель у овечек»
• «Три кота»
Лучший документальный сериал
• «Время “Спартака”»
• «История российских компьютерных игр»
• «Как я познакомился со своей мамой»
Лучший документальный фильм
• АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ...
• АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. КОСМОС ВНУТРИ
• МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.