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Названы номинанты на XI премию АПКиТ

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2024

Лидером по количеству упоминаний стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XI Премии АПКиТ.

Лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях.

Лауреаты будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм
ВЫЗОВ
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
ЧЕБУРАШКА

Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)
• «Абрек»
• «Позывной «Журавли»
• «Цербер»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Библиотекарь»
• «Король и Шут»
• «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучший комедийный сериал
• «Волшебный участок»
• «Кибердеревня»
• «Лада Голд»

Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)
• «Арт и факт» 
• «Изгой»
• «Топор. 1945. Кенингсберг»

Лучший телесериал (5–19 серий)
• «Бизон: Дело манекенщицы»
• «Екатерина. Фавориты»
• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Балабол», 7-й сезон
• «Невский. Расплата за справедливость»
• «Скорая помощь», 6-й сезон

Лучший анимационный сериал
• «Объяснялкины»
• «Отель у овечек»
• «Три кота»

Лучший документальный сериал
• «Время “Спартака”»
• «История российских компьютерных игр»
• «Как я познакомился со своей мамой»

Лучший документальный фильм
АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ...
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. КОСМОС ВНУТРИ
МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

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