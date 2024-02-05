Названы номинанты на XI премию АПКиТ

Лидером по количеству упоминаний стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов XI Премии АПКиТ.

Лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях.

Лауреаты будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм

• ВЫЗОВ

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

• ЧЕБУРАШКА

Лучший онлайн-сериал (1–6 серий)

• «Абрек»

• «Позывной «Журавли»

• «Цербер»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

• «Библиотекарь»

• «Король и Шут»

• «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лучший комедийный сериал

• «Волшебный участок»

• «Кибердеревня»

• «Лада Голд»

Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии)

• «Арт и факт»

• «Изгой»

• «Топор. 1945. Кенингсберг»

Лучший телесериал (5–19 серий)

• «Бизон: Дело манекенщицы»

• «Екатерина. Фавориты»

• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

• «Балабол», 7-й сезон

• «Невский. Расплата за справедливость»

• «Скорая помощь», 6-й сезон

Лучший анимационный сериал

• «Объяснялкины»

• «Отель у овечек»

• «Три кота»

Лучший документальный сериал

• «Время “Спартака”»

• «История российских компьютерных игр»

• «Как я познакомился со своей мамой»

Лучший документальный фильм

• АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ...

• АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. КОСМОС ВНУТРИ

• МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.