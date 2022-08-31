Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+»

Компания займется продвижением авторов в качестве сценаристов и шоураннеров

Продюсеры Александр Цекало и Иван Самохвалов учредили новое сценарное агентство «А+». Ключевой задачей компании будет продвижение сценаристов, писателей и кинодраматургов не только в качестве авторов сценария, но также как шоураннеров своих проектов.

Директором агентства выступит один из ведущих сценарных агентов на рынке Анна Куркина.

Агентство организовано как авторский клуб, первый состав которого уже известен: Олег Маловичко («Хрустальный», «Нулевой пациент», «Химера»), Александр Терехов («Дылда», «Матильда»), Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»), Илья Тилькин («Сердце Пармы», «Годунов», «Сталинград»), Татьяна Арцеулова («Клиника счастья»).

Миссия «А+» заключается в том, чтобы изменить роль автора в кинопроцессе и повысить благодаря этому качество российских сериалов. Агентство займется интеграцией мировой модели производства сериалов, где главный автор выступает шоураннером и следит за реализацией авторского замысла на каждом этапе работы.

«Для меня стало очевидно, что участие автора в проекте в роли шоураннера, сопродюсера помогает создать настоящий хит, — отметил Иван Самохвалов. — Работая над сериалом «Нулевой пациент» Олег Маловичко не ограничился подготовительным этапом, он вместе с режиссером проводил кастинги, принимал участие в съемках, был с нами до финального монтажа. Он следил за сохранением смыслов истории, чтобы они не потерялись «по дороге» в сложном процессе производства сериала. И большой зрительский интерес к проекту убедил меня, что только так и нужно работать».

«В индустрии закрепилось ошибочное, на мой взгляд, представление о том, что каждый из участников кинопроцесса «тянет одеяло на себя»: автор хочет реализоваться как творческая личность, продюсер – заработать денег, — подчеркнула Анна Куркина. — И мы знаем, сколько интересных и перспективных проектов было загублено в результате этой борьбы. Но если сценаристу изначально уготована роль шоураннера, и он работает с продюсером в одной команде, то, как показывает мировая практика, результат может превзойти все ожидания».

«Продюсирование – интересный и, как мне кажется, необходимый опыт для сценариста, — заявил Олег Маловичко. — Это как дорога в обе стороны: действительно, появляются новые возможности для участия в проекте, но и требования к самому себе как сценаристу возрастают. Открывается дополнительный угол зрения на собственную работу, и в итоге твоя личная задача в проекте обретает объем, становится более универсальной. Ты не только осуществляешь творческий замысел, но уже на стартовом этапе думаешь, где и как это снимать, насколько это зацепит зрителя, как будет продаваться. Это меняет и процесс письма в том числе, и я уверен, в будущем роль сценариста в производственном процессе будет только расширяться».