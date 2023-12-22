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Warner Bros. ожидает провала сиквела «Аквамена»

Автор: Илья Кувшинов

22 декабря 2023

Кинокомикс Джеймса Вана может заработать всего $35-40 млн за первый уикенд

Этот год выдался не самым успешным для кинокомиксов, и грядущие кассовые результаты фильма АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО лишь еще одно подтверждение этому. Аналитики прогнозируют, что лента Джеймса Вана сможет заработать за праздничный четырехдневный уикенд в США всего лишь $35-40 млн.

Стоит отметить, что декабрьские релизы в принципе не отличаются большими стартовыми цифрами, однако продолжают работать и после праздников. Так, например, первый АКВАМЕН начал свой прокат в 2018 году с результатом в $67 млн, но смог по итогу заработать в Северной Америке $335 млн (и $1,15 млрд в мировом прокате).

Очевидно, что сиквелу с бюджетом в $205 млн это не удастся – в этом году уже три фильма студии DC Comics (ФЛЭШ, ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ и СИНИЙ ЖУК) потерпели впечатляющие фиаско. Похоже, что Warner Bros. придерживается такого же мнения – студия сократила все маркетинговые расходы, которые обошлись бы ей в $100 млн, решив даже не проводить большую премьеру.

Важно отметить, что WB также наложила эмбарго на все рецензии до стартовой даты, а это редко бывает хорошим знаком.

Фото: кадр из фильма АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО

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