top banner

«Атмосфера Кино» и Arna Media объявили о долгосрочном партнерстве

Автор: БК

19 июня 2023

Кинокомпании договорились о совместных релизах

Кинопрокатные компании «Атмосфера Кино» и Arna Media заключили договор о стратегическом сотрудничестве. «Атмосфера Кино» становится эксклюзивным дистрибьютором кинотеатральных прав всех фильмов в пакете Arna Media. 

Первыми совместными проектами станут хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, премьера которого запланирована на 17 августа, и камбэк Люка Бессона с фильмом ДОГМЕН (28 сентября). В ближайшие пять лет «Атмосфера кино» и Arna Media планируют выпустить не менее 50 картин. В этом пакете находятся СКАЛОЛАЗ 2 с Сильвестром Сталлоне, продолжение культовой картины ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман и Харрисом Дикинсом.

«Поскольку после ухода мейджоров в российском кинопрокате образовался вакуум, мы решили в закупках сфокусироваться на больших картинах студийного уровня. Для независимого дистрибьютора купить фильм с бюджетом сто миллионов долларов — это большая удача, Arna Media на последних кинорынках уже закрыла несколько таких сделок. Поэтому нам важно усилить маркетинг и прокат нашего пакета. У «Атмосферы кино» огромный опыт работы с блокбастерами, у них качественная экспертиза и сильная команда. И они смогут выпускать приобретенные нами фильмы так же масштабно, как фильмы Universal Pictures и Warner Bros. А мы сможем увереннее инвестировать в большие российские и зарубежные релизы», — так прокомментировала подписание договора Надежда Мотина, основатель Arna Media.

Атмосфера Кино совместно с Arna Media представили график релизов на ближайшее время:

3 августа — 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (10 Jours encore sans maman);
17 августа — ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (Talk to Me);
14 сентября — БЕРИ ДА ПОМНИ;
28 сентября — ДОГМЕН (DogMan);
26 октября — ЛУКАВЫЙ (Lord of Misrule);
2 ноября — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ;
9 ноября — ШОПОГОЛИКИ (A Difficult Year);
16 ноября — ПАПАША В БЕГАХ;
23 ноября — БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ (2WIN);
30 ноября — МЕЧ КОРОЛЯ (The Bastard);
4 января 2024 — ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (There’s Something In The Barn).

Фото: кадр из фильма ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал фантастический фильм «Сквозь время»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Король неба» поднялся выше фильма «Сквозь время»
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» и Bazelevs объявили о партнерстве в кинодистрибуции
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 июня
Подробнее
Касса России: «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил рейтинг
Подробнее
Киностудия имени М. Горького перешла в собственность Москвы
Подробнее
НМГ и «Ростелеком» завершили сделку по объединению more.tv и Wink
Подробнее
Что смотреть на Beat Film Festival
Подробнее
«Югорские новеллы» показали на ПМЭФ
Подробнее
Disney перенесла пакет релизов из-за забастовки сценаристов
Подробнее
Официальная касса России: отечественный прокат возглавили голливудские проекты
Подробнее
Фильм Кирилла Кемница «Кентавр» откроет «Горький fest»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 июня 2023 года
Подробнее
«Золотой глобус» сменил владельца
Подробнее
Фестиваль «Пилот» назвал членов жюри
Подробнее
Касса России: отечественная фантастическая лента «Сквозь время» стала лучшей новинкой проката
Подробнее
О скрытых достопримечательностях Петербурга расскажут на канале «Неизвестная Россия»
Подробнее
Что смотреть в июне на Start
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представит свои проекты на форуме «Новый вектор»
Подробнее
Новинки июня представил сервис «Иви» 
Подробнее