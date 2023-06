«Атмосфера Кино» и Arna Media объявили о долгосрочном партнерстве

Кинокомпании договорились о совместных релизах

Кинопрокатные компании «Атмосфера Кино» и Arna Media заключили договор о стратегическом сотрудничестве. «Атмосфера Кино» становится эксклюзивным дистрибьютором кинотеатральных прав всех фильмов в пакете Arna Media.

Первыми совместными проектами станут хоррор ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, премьера которого запланирована на 17 августа, и камбэк Люка Бессона с фильмом ДОГМЕН (28 сентября). В ближайшие пять лет «Атмосфера кино» и Arna Media планируют выпустить не менее 50 картин. В этом пакете находятся СКАЛОЛАЗ 2 с Сильвестром Сталлоне, продолжение культовой картины ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Николь Кидман и Харрисом Дикинсом.

«Поскольку после ухода мейджоров в российском кинопрокате образовался вакуум, мы решили в закупках сфокусироваться на больших картинах студийного уровня. Для независимого дистрибьютора купить фильм с бюджетом сто миллионов долларов — это большая удача, Arna Media на последних кинорынках уже закрыла несколько таких сделок. Поэтому нам важно усилить маркетинг и прокат нашего пакета. У «Атмосферы кино» огромный опыт работы с блокбастерами, у них качественная экспертиза и сильная команда. И они смогут выпускать приобретенные нами фильмы так же масштабно, как фильмы Universal Pictures и Warner Bros. А мы сможем увереннее инвестировать в большие российские и зарубежные релизы», — так прокомментировала подписание договора Надежда Мотина, основатель Arna Media.

Атмосфера Кино совместно с Arna Media представили график релизов на ближайшее время:

3 августа — 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (10 Jours encore sans maman);

17 августа — ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (Talk to Me);

14 сентября — БЕРИ ДА ПОМНИ;

28 сентября — ДОГМЕН (DogMan);

26 октября — ЛУКАВЫЙ (Lord of Misrule);

2 ноября — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ;

9 ноября — ШОПОГОЛИКИ (A Difficult Year);

16 ноября — ПАПАША В БЕГАХ;

23 ноября — БОЛЬШАЯ ГОНКА. ЛЯНЧА ПРОТИВ АУДИ (2WIN);

30 ноября — МЕЧ КОРОЛЯ (The Bastard);

4 января 2024 — ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (There’s Something In The Barn).

Фото: кадр из фильма ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!