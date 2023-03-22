«Атмосфера кино» представила ближайшие релизы

В Москве состоялась презентация компании

Компания «Атмосфера кино» провела в Москве презентацию, на которой представила ближайшие релизы. «Мы рады, что достаточно неплохо развивается ситуация в кинопрокате. Российское кино собирает, – открыл презентацию глава компании Вадим Иванов. – Раньше считалось, что киноаудитория в России составляет примерно 17 миллионов человек – зрители АВАТАРА 13 миллионов человек и еще 5 миллионов. Выяснилось, что киноходящая аудитория достигает 22 миллиона плюс 5 миллионов человек. По шикарным мартовским сборам фильмов ПРАВЕДНИК, НЮРНБЕРГ, БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ, ПОЕХАВШАЯ; НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ и ЧЕБУРАШКА мы видим, что при выходе новинок холдоверы не падают. Если раньше лидер предыдущей недели проседал на 60–70 процентов, то сейчас мы понимаем, что аудитория российского кино более многослойна. И эти слои толстые. БЕСПРИНЦИПНЫЕ на фоне ПОЕХАВШЕЙ продолжают достойно собирать с падением на втором уикенде в 45 процентов. Такого не могло быть во времена, когда на рынке господствовало голливудское кино. И это очень хороший знак. За счет этого есть «ноги», за счет этого у продюсеров и дистрибьюторов есть возможность выкатывать потенциал и собирать на своих релизах».

Презентацию открыл показ драмы РУССКИЙ КРЕСТ, важной для прокатчика ленты и редкого явления в кинопрокате, как отметил директор по маркетингу и партнер «Атмосферы кино» Николай Борунков. Михаил Пореченков играет в картине спившегося русского деревенского мужика, который находит смысл жизни в восстановлении местного храма. Для этой цели он идет в люди, буквально неся на себе крест, и собирает пожертвования. Картину представили продюсер Вадим Горяинов и Эдуард Бояков. Горяинов называет РУССКИЙ КРЕСТ фильмом-чудом. При производстве с проектом случалось множество чудес, и одно из них – то, что он выходит в прокат и его выпускает «Атмосфера кино». По словам создателей, они начинали картину как артхаусную, а получилось народное кино. Прокатчик обещает картине мощную рекламную и информационную поддержку фильма. Борунков отметил, что релиз рассчитан на более старшего, духовно ориентированного православного потребителя и на зрителей патриотических лент, которые, по наблюдениям дистрибьютора, не всегда приходят прямо на первые уикенды. РУССКИЙ КРЕСТ выходит в прокат 16 апреля, к празднику Пасхи.

4 мая прокатчик выпустит комедию с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ. Судя по трейлеру, это детско-семейная веселая картина. 18 мая выйдет «акулий» хоррор МЕГАЛОДОН с Джошем Лукасом в главной роли. Фильм расскажет о последнем мегалодоне, терроризирующем семью в отпуске. Первые рекламные материалы картины появятся на следующей неделе.

Предварительно на 1 июня заявлен еще один проект студии Lionsgate в пакете «Атмосферы кино», комедия ABOUT MY FATHER под рабочим названием УИКЕНД С БАТЕЙ. Роберт де Ниро играет в картине отца жениха, иммигранта из Италии, которого приглашают провести выходные с родителями невесты, богатыми и эксцентричными людьми. Иронизируя над богатыми американцами, персонаж Де Ниро готовит будущим родственникам ужин из их домашнего павлина.

8 июня выйдет новый фильм Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ с Александром Робаком, Тимофеем Трибунцевым и Макаром Хлебниковым. Продюсируют проект Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. По сюжету, два молодых парня нанимаются на рыболовное судно​ «Снегирь», чтобы снимать видео для блога. Работа на износ и компания хмурых моряков оказываются тяжелым испытанием для ребят, пока корабль не попадает в шторм. По фильму показали несколько эпизодов на предфинальной стадии, позволивших оценить юмор, с которым описан быт на рыбацкой шхуне, и зрелищность 10-балльного шторма. По словам Борункова, СНЕГИРЬ – настоящий мейнстрим с большим коммерческим будущим. Проект поддерживает телеканал «Россия 1».

На 13 июля заявлен триллер КЕНТАВР Кирилла Кемница. Юра Борисов играет в картине обаятельного таксиста, который подвозит девушку Лизу в исполнении Анастасии Талызиной. За ней следуют двое мужчин, разыскивающих серийного убийцу. После показа рабочих материалов и трейлера стал более понятен хитроумный и интригующий сюжет и ясна мрачная и тревожная атмосфера картины. Продюсеры проекта – Илья Найшуллер, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко. Фильм выходит в партнерстве с Okko.

На презентации показали еще два фильма: приключенческий экшн ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН с Евой Грин и Венсаном Касселем (6 апреля) и боевик ДЖОН УИК 4 (23 марта). Предпродажи ДЖОНА УИКА 4, по словам прокатчика, сравнимы с МОРТАЛ КОМБАТ. Дистрибьютор в целом ожидает старт в разы более сильный, чем у большинства новинок за последний год, исключая ЧЕБУРАШКУ.