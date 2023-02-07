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«Аватар: Путь воды» установил рекорд сборов в Казахстане

Автор: БК

7 февраля 2023

Фильм в кинотеатрах страны посмотрело более 1,5 млн человек

Блокбастер АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона за полтора месяца проката заработал в Казахстане $6,3 млн, или более 450 млн рублей. Сиквел привлек  более 1,5 млн зрителей. Об этом сообщает прокатчик фильмов студии Disney в СНГ, компания «Меломан». Это рекорд для рынка Казахстана.

При этом суммарные сборы проекта в странах СНГ (без России) составляют более $10 млн. В России АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ собрал в рамках предсеансового обслуживания не менее 800 млн рублей. Но эта цифра лишь отсчасти отражает реальные сборы фэнтези Джеймса Кэмерона.

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