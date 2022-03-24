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Светлана Максимченко обсудила с представителями кинотеатров меры господдержки отрасли

Автор: БК

24 марта 2022

Также во встрече участвовал глава Фонда кино Федор Соснов

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко обсудила с представителями крупнейших российских киносетей и Ассоциации владельцев кинотеатров меры поддержки отечественной индустрии в актуальных условиях, а также стратегии развития. Участниками встречи стали исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, представители «КАРО», «Формула кино» и «Синема парк», «Синема Стар», «Киномакс», «Синема 5», а также представители АВК.

«Министерство культуры ежедневно анализирует проблемы, возникшие перед всей киноотраслью. При планировании текущей работы по формированию и дальнейшей реализации мер поддержки киноиндустрии мы учитываем предложения от владельцев кинотеатров. Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии — и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов», — отметила Максимченко.

По словам исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова, киносетям важно оптимизировать рабочие ресурсы по возможности. 

Ранее генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев рассказал во время стрима в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика», что Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 млрд рублей.

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