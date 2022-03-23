Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей

Об этом в прямом эфире стрима в telegram-канале БК рассказал глава Comscore в России Роман Исаев

Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев во время стрима в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика».

«Задача кинотеатров сейчас - продержаться в апреле и мае. На этот период, пока нет ясности со структурными преобразованиями в отрасли, им необходимо получить помощь по аналогии с поддержкой, какую они получили от государства в 2020 году. Тогда киноиндустрии в целом было выделено 4,2 млрд рублей, половина из которых ушла кинотеатрам, половина - продюсерам. На этот раз АВК запросила у правительства полную сумму в размере 4,2 млрд рублей, - сказал Исаев. - Продюсеры российских фильмов и так опосредованно получат деньги, так как большое зрительское жанровое кино сможет заработать в прокате больше из-за уменьшения конкуренции и более продолжительного пребывания в прокате. Кинотеатрам в этом смысле важнее получить помощь, но дадут ее или не дадут - другой вопрос».

Также Исаев рассказал, что член совета АВК и руководитель киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассчитал, что до конца года демонстраторам даже при усеченном виде работы потребуется от государства около 10 млрд рублей прямой поддержки: «Если государство сможет выделить 10 млрд кинотеатрам, тогда они смогут остаться местами, где в будущем продолжат показывать российское кино. А в следующие годы эта сумма должна быть еще больше, так как потребуется возместить три четверти потерянного голливудского бокс-офиса».

Полностью послушать аудиозапись стрима с генеральным директором компании Comscore в России и СНГ Романом Исаевым можно в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика» - https://t.me/kinometro.

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