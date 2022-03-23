top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей

Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей

Автор: Никита Никитин

23 марта 2022

Об этом в прямом эфире стрима в telegram-канале БК рассказал глава Comscore в России Роман Исаев

Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев во время стрима в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика».

«Задача кинотеатров сейчас - продержаться в апреле и мае. На этот период, пока нет ясности со структурными преобразованиями в отрасли, им необходимо получить помощь по аналогии с поддержкой, какую они получили от государства в 2020 году. Тогда киноиндустрии в целом было выделено 4,2 млрд рублей, половина из которых ушла кинотеатрам, половина - продюсерам. На этот раз АВК запросила у правительства полную сумму в размере 4,2 млрд рублей, - сказал Исаев. - Продюсеры российских фильмов и так опосредованно получат деньги, так как большое зрительское жанровое кино сможет заработать в прокате больше из-за уменьшения конкуренции и более продолжительного пребывания в прокате. Кинотеатрам в этом смысле важнее получить помощь, но дадут ее или не дадут - другой вопрос».

Также Исаев рассказал, что член совета АВК и руководитель киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассчитал, что до конца года демонстраторам даже при усеченном виде работы потребуется от государства около 10 млрд рублей прямой поддержки: «Если государство сможет выделить 10 млрд  кинотеатрам, тогда они смогут остаться местами, где в будущем продолжат показывать российское кино. А в следующие годы эта сумма должна быть еще больше, так как потребуется возместить три четверти потерянного голливудского бокс-офиса». 

Полностью послушать аудиозапись стрима с генеральным директором компании Comscore в России и СНГ Романом Исаевым можно в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика» - https://t.me/kinometro.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Светлана Максимченко анонсировала подготовку мер поддержки кинопроизводства и проката
Подробнее
Мейджоры приостановили продажу лицензий на новинки отечественным онлайн-кинотеатрам
Подробнее
Российские киносети заявили о заморозке цен на билеты и продукцию кинобаров
Подробнее
АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах
Подробнее
Российские видеосервисы в 2021 году потратили на производство почти в 10 раз больше, чем заработали
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению MGM
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Свисток» стартует с четвертой строчки
Подробнее
Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ
Подробнее
Выручка Cineworld Group за 2021 год составила $1,8 млрд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Свисток» стартует ниже ожиданий
Подробнее
Лаборатория научного кино принимает заявки на участие
Подробнее
Касса четверга: «Доктор Свисток» стал лучшей новинкой
Подробнее
Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов
Подробнее
IVI представил отчет по итогам 2021 года
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 36% зрителей «Хочу замуж» оплатили билеты «Пушкинской картой»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 марта 2022 года
Подробнее
Касса России: «Доктор Свисток» занимает лишь шестую строчку
Подробнее

Новости по теме

АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
Российские кинематографисты выступили против проекта указа по сохранению нравственных ценностей
Подробнее
Кинотеатры Санкт-Петербурга провели публичные дебаты с властями города
Подробнее
На российское кино в следующем году дополнительно выделят 5,5 млрд рублей
Подробнее