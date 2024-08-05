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Открыт прием заявок на участие в специальном тематическом отборе программы «Автор»

Автор: БК

5 августа 2024

Подать заявку можно до 5 сентября включительно

Социальная отраслевая программа поддержки сценаристов «Автор» начала прием заявок на участие в специальном тематическом отборе.

Он посвящен подвигу, героизму, самопожертвованию и отваге, а также новейшей истории регионов Российской Федерации, вошедших в ее состав в 2022 году.

Подать заявку можно до 23:59:59 5 сентября только через специальный электронный сервис.

Отмечается, что в связи с расширением программы принимаются заявки на создание сценариев не только полнометражных фильмов, но и игровых и анимационных сериалов. Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам можно на официальном сайте.

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