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Завершена шестая волна процедуры отбора на участие в программе «Автор»

Автор: БК

22 января 2025

Всего было утверждено пять сценарных заявок

АНО «АВТОР» завершил процедуру отбора на участие в шестой волне социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».

Всего было утверждено пять сценарных заявок соответствующих стипендиатов:

– Асаад Аббуд, МАЛАЯ
– Александр Балашев, ЗАПОВЕДНИК ЙЕТИ
– Ирина Козина, ЖИВАЯ ВОДА
– Валерия Маршалова, СТРАЖ АРКОНИИ
– Иван Сенчев, АЛТАЙСКИЕ ОВЕЧКИ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка.

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