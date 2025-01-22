Завершена шестая волна процедуры отбора на участие в программе «Автор»

Всего было утверждено пять сценарных заявок

АНО «АВТОР» завершил процедуру отбора на участие в шестой волне социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».

Всего было утверждено пять сценарных заявок соответствующих стипендиатов:

– Асаад Аббуд, МАЛАЯ

– Александр Балашев, ЗАПОВЕДНИК ЙЕТИ

– Ирина Козина, ЖИВАЯ ВОДА

– Валерия Маршалова, СТРАЖ АРКОНИИ

– Иван Сенчев, АЛТАЙСКИЕ ОВЕЧКИ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка.