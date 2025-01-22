Завершена шестая волна процедуры отбора на участие в программе «Автор»
Автор: БК
22 января 2025
Всего было утверждено пять сценарных заявок
АНО «АВТОР» завершил процедуру отбора на участие в шестой волне социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».
Всего было утверждено пять сценарных заявок соответствующих стипендиатов:
– Асаад Аббуд, МАЛАЯ
– Александр Балашев, ЗАПОВЕДНИК ЙЕТИ
– Ирина Козина, ЖИВАЯ ВОДА
– Валерия Маршалова, СТРАЖ АРКОНИИ
– Иван Сенчев, АЛТАЙСКИЕ ОВЕЧКИ
Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка.
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