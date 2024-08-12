Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки выпускников «+1»

Прием заявок открыт до 11 августа 2025 года включительно

12 августа АНО «АВТОР» начала прием заявок на участие в социальной программе поддержки выпускников «+1».

Она предоставляет право всем выпускникам, получившим диплом с отличием о высшем образовании ВГИК или СПбГИКиТ, компенсировать стоимость платного обучения по программам второго высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере кинематографии.

В рамках программы доступны следующие направления – киноведение, драматургия, продюсерство, графика, режиссура кино и телевидения, звукорежиссура аудиовизуальных искусств, кинооператорство и актерское искусство.

Прием заявок открыт до 23:59:59 11 августа 2025 года только через новый электронный сервис.