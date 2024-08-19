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Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки выпускников «Путь в кино»

Автор: БК

19 августа 2024

Принять участие можно до 18 августа 2025 года включительно

19 августа АНО «Автор» начала прием заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки выпускников ВУЗов «Путь в кино».

Она направлена на расширение кадровой базы в сфере кинематографии путем предоставления выпускникам (в том числе непрофильных вузов) возможности переквалификации в специальности в области кинематографии с компенсацией стоимости платного обучения по программам второго высшего образования или дополнительного профессионального образования.

Одно из главных условий – полученное студентом высшее образование должно быть релевантно для переквалификации с целью работы в кино.

Прием заявок открыт до 23:59:59 18 августа 2025 года только через новый электронный сервис. Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам можно на официальном сайте программы.

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