Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки выпускников «Путь в кино»
Принять участие можно до 18 августа 2025 года включительно
19 августа АНО «Автор» начала прием заявок на участие в социальной отраслевой программе поддержки выпускников ВУЗов «Путь в кино».
Она направлена на расширение кадровой базы в сфере кинематографии путем предоставления выпускникам (в том числе непрофильных вузов) возможности переквалификации в специальности в области кинематографии с компенсацией стоимости платного обучения по программам второго высшего образования или дополнительного профессионального образования.
Одно из главных условий – полученное студентом высшее образование должно быть релевантно для переквалификации с целью работы в кино.
Прием заявок открыт до 23:59:59 18 августа 2025 года только через новый электронный сервис. Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам можно на официальном сайте программы.