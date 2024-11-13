BAFTA будет лишать осужденных деятелей искусства своих наград

Новые правила вступят в действие с 2025 года

Британская академия кино и телевидения (BAFTA) планирует ввести новые правила, согласно которым она сможет лишать наград осужденных деятелей искусства.

Так называемый «процесс конфискации» будет введен с 2025 года и планирует применяться к любому обладателю премии BAFTA, если лауреат оказывается осужден за серьезное уголовное преступление, повлекшее за собой тюремное заключение сроком не менее трех месяцев.

Председатель BAFTA Сара Путт также заявила, что Академия решила не применять это правило задним числом и лишать наград деятелей искусства, осужденных в прошлом.

Совет Академии будет принимать решение об отзыве награды в каждом конкретном случае, учитывая результаты расследований, проведенных третьими сторонами, и доступную публично информацию.