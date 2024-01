Стали известны номинанты на премию BAFTA

Лидером по количеству упоминаний стал «Оппенгеймер»

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов грядущей премии BAFTA.

Лидером по количеству упоминаний (13) стала лента Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР.

Церемония вручения пройдет 18 февраля в Лондоне, ее ведущим выступит Дэвид Теннант.

Полный список номинантов

Лучший фильм

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучший британский фильм

• МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ

• КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

• НАПОЛЕОН

• СТАРЫЙ ДУБ

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• УЛИЦА РЖИ

• СОЛТБЕРН

• ЗАДИРА

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• ВОНКА

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

• ЖИЗНЬ В ГОЛУБОМ ПАКЕТЕ

• БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

• ЗЕМНАЯ МАМА

• КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

• ЕСТЬ ЗДЕСЬ КТО-НИБУДЬ?

Лучший фильм на иностранном языке

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

• ОБЩЕСТВО СНЕГА

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучший документальный фильм

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ

• АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ

• ЗА УТОПИЕЙ

• НЕИЗМЕННЫЙ: МАЙКЛ ДЖЕЙ ФОКС

• WHAM!

Лучший анимационный фильм

• МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• ЭЛЕМЕНТАРНО

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА 2

Лучший режиссер

• Эндрю Хэй (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

• Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Александр Пейн (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

Лучший оригинальный сценарий

• Грета Гервиг, Ноа Баумбак (БАРБИ)

• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Дэвид Хемингсон (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Брэдли Купер, Джон Сингер (МАЭСТРО)

Лучший адаптированный сценарий

• Эндрю Хэй (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

• Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Тони МакНамара (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Лучшая актриса

• Фэнтейжа Баррино (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Вивиан Опара (УЛИЦА РЖИ)

• Марго Робби (БАРБИ)

• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)

Лучший актер

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

• Колман Доминго (РАСТИН)

• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Тео Ю (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Барри Кеоган (СОЛТБЕРН)

Лучшая актриса второго плана

• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Сандра Хюллер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

• Клэр Фой (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Розамунд Пайк (СОЛТБЕРН)

Лучший актер второго плана

• Роберт Де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Роберт Дауни-мл. (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Джейкоб Элорди (СОЛТБЕРН)

• Райан Гослинг (БАРБИ)

• Доминик Сесса (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Пол Мескал (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

Лучший оригинальный саундтрек

• Джерскин Фендрикс (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Робби Робертсон (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Дэниел Пембертон (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

• Энтони Уиллис (СОЛТБЕРН)

Лучшая операторская работа

• Мэтью Либатик (МАЭСТРО)

• Родриго Прието (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Робби Райан (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лукаш Зал (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

Лучший кастинг

• МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

Лучший монтаж

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучшая работа художника-постановщика

• БАРБИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучшая работа художника по костюмам

• БАРБИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• НАПОЛЕОН

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучший грим и прически

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• МАЭСТРО

• НАПОЛЕОН

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучший звук

• ФЕРРАРИ

• МАЭСТРО

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучшие визуальные эффекты

• СОЗДАТЕЛЬ

• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

• НАПОЛЕОН

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучший британский короткометражный анимационный фильм

• “Crab Day”

• “Visible Mending”

• “Wild Summon”

Лучший британский короткометражный фильм

• «Фестиваль пощечин» (Festival of Slaps)

• «Горка» (Gorka)

• «Медуза и омар» (Yellyfish and Lobster)

• «Такой чудесный день» (Such a Lovely Day)

• «Желтый» (Yellow)

Восходящая звезда

• Фиби Дайневор

• Айо Эдебири

• Джейкоб Элорди

• Мия Маккенна-Брюс

• Софи Уайлд

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР