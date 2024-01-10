Премия BAFTA назвала номинантов в категории «Восходящая звезда»

В их числе оказались Фиби Дайневор и Джейкоб Элорди

Британская академия кино и телевидения назвала номинантов, претендующих на награду «Восходящая звезда» на грядущей премии BAFTA.

В их числе оказались Фиби Дайневор (ЧЕСТНАЯ ИГРА, «Бриджертоны»), Айо Эдебири («Медведь»), Джейкоб Элорди (ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, СОЛТБЕРН), Мия МакКенна-Брюс (КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ) и Софи Уайлд (ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ!).

Стоит отметить, что это единственная категория премии BAFTA, победитель которой определяется онлайн-голосованием среди жителей Великобритании.

Полный список номинантов будет объявлен 18 января, а сама церемония вручения пройдет 18 февраля в Лондоне.

Фото: BAFTA