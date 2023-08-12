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«Барби» стала самой кассовой лентой среди работ женщин-режиссеров в американском прокате

Автор: Илья Кувшинов

12 августа 2023

Фильм Греты Гервиг добрался до отметки в $500 млн на территории США

Это была еще одна успешная неделя для Warner Bros. и Греты Гервиг – The Hollywood Reporter сообщает, что БАРБИ стала самым кассовым фильмом в истории американского проката, который был снят женщиной-режиссером.

История об известной кукле и ее бойфренде Кене в эту пятницу добралась до отметки в $500 млн, став 20-м фильмом в истории, который смог достичь подобного результата на территории США.

Предыдущий рекорд принадлежал анимационной картине ХОЛОДНАЯ СЕРДЦЕМ 2. Лента, снятая тандемом Дженнифер Ли и Криса Бака, заработала в 2019 году $477,4 млн в местном прокате без учета инфляции.

Но это еще не все: Гервиг также стала самым коммерчески успешным женщиной-режиссером игрового кино в мировом прокате, когда кассовые успехи БАРБИ превзошли прошлого лидера – супергеройскую ленту КАПИТАН МАРВЕЛ.

Фильм, снятый тандемом Анны Боден и Райана Флека, заработал по миру $1,13 млрд. Касса БАРБИ, по данным на четверг, составила $1,113 млрд, и на следующий день результат фильма студии Marvel уже был побит.

Но картине с Марго Робби еще есть куда стремиться – самым кассовым фильмом всех времен в мировом прокате (игровым или анимационным), который был снят женщиной-режиссером, все еще остается ХОЛОДНАЯ СЕРДЦЕМ 2: ее кассовые сборы составляют $1,43 млрд.

Фото: Кадр из фильма БАРБИ

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