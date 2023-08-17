«Барби» стал самым успешным фильмом Warner Bros. в США

Лента Греты Гервиг смогла побить рекорд «Темного рыцаря»

БАРБИ продолжает ставить рекорды – The Hollywood Reporter сообщает, что на этот раз картине Греты Гервиг удалось стать самым успешным фильмом студии Warner Bros в американском прокате.

Пальма первенства много лет принадлежала ленте Кристофера Нолана ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ, собравшей в 2008 году $536 млн без учета инфляции. В минувший вторник, 15 августа, история об известной кукле Mattel смогла заработать еще $6,1 млн, увеличив свою североамериканскую кассу до $537,4 млн.

По миру сборы БАРБИ уже перевалили за $1,2 млрд – это второй лучший в истории студии результат после заключительной части ГАРРИ ПОТТЕРА ($1,34 млрд без учета инфляции). При этом, аналитики кассовых сборов полагают, что у фильма с Марго Робби есть большой шанс побить результат франшизы о мальчике-волшебнике.

Фото: кадр из фильма БАРБИ