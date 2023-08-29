Картина Греты Гервиг официально побила результат заключительной части «Гарри Поттера»

Теперь официально: БАРБИ стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в мировом прокате.

В понедельник, 28 августа, лента Греты Гервиг смогла преодолеть результат ГАРРИ ПОТТЕРА И ДАРОВ СМЕРТИ: ЧАСТИ 2 – в 2011 году лента Дэвида Йейтса заработала по миру $1,342 млрд без учета инфляции.

Теперь же БАРБИ, на прошлой неделе побившая кассовые успехи ТЕМНОГО РЫЦАРЯ Кристофера Нолана среди картин WB в Северной Америке и ставшая там самым кассовым фильмом 2023 года, нацелилась еще на несколько рекордов.

В ближайшие дни лента с Марго Робби должна преодолеть порог в $1,36 млрд и забрать у БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО звание самого успешного фильма этого года по миру, а также попасть на 15 строчку рейтинга самых кассовых фильмов всех времен.

Картине все еще есть куда стремиться – самым кассовым игровым или анимационным фильмом всех времен в мировом прокате, который был снят женщиной-режиссером, пока остается ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II ($1,43 млрд без учета инфляции).

Фото: кадр из фильма БАРБИ