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«Барби» обогнал «Оппенгеймера» у пиратов в России

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Фильм Греты Гервиг скачивали в РФ чаще, чем работу Кристофера Нолана

БАРБИ и ОППЕНГЕЙМЕР популярны не только в кинопрокате – «Коммерсантъ» ознакомился с мировой статистикой скачиваний обеих картин через торренты и пришел к выводу, что в России фильм Греты Гервиг победил.

 

По данным дистрибьютора данных о загрузках контента Peer Trace, пиковое число загрузок и раздач БАРБИ в РФ достигло 8 тыс. Результат ОППЕНГЕЙМЕРА оказался скромнее – пиковый показатель составил только 4 тыс. По данным на 2 августа, интерес к обоим проектам стал спадать: у БАРБИ оказалось 5 тыс загрузок, у ОППЕНГЕЙМЕРА – 2 тыс.

В первую неделю после мировой премьеры российские зрители чаще интересовались фильмом Кристофера Нолана, но затем эстафету перехватила лента Гервиг. Стоит отметить, что сейчас на торрентах доступны только экранные копии фильмов – официальный релиз в зарубежных онлайн-кинотеатрах предварительно запланирован на осень.

Наибольшей популярностью у пиратов по миру БАРБИ пользовалась в Бразилии (16 тыс загрузок), а ОППЕНГЕЙМЕР – в Индии (26 тыс), и все это без учета просмотров в пиратских онлайн-кинотеатрах.

 

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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