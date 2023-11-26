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Марго Робби не видит смысла в продолжении «Барби»

Автор: Илья Кувшинов

26 ноября 2023

По словам актрисы, они снимали оригинальный фильм без намека на сиквел

После кассового успеха БАРБИ в прокате было бы логично предположить, что студия Warner Bros. уже активно разрабатывает сиквел. Однако, по словам Марго Робби, она не видит в этом смысла.  

«Мы не собирались делать из БАРБИ трилогию или что-то подобное. Грета Гервиг вложила в этот фильм все свои силы и идеи, поэтому я даже и не могу представить, что могло бы быть дальше», – заявила актриса.

Робби также отметила, что успех картины подтверждает, что оригинальные проекты все еще могут собирать кассу.

«Не обязательно делать сиквелы, приквелы или ремейки. Фильм может быть абсолютно оригинальным. И у него все еще может быть большой бюджет. И если в главной роли играет женщина, то это не значит, что картина не будет интересна представителям четырех основных типов зрительской аудитории – мужчинам и женщинам до и после 25 лет», – сказала она.

По словам звезды, ей было важно, чтобы БАРБИ хорошо выступила в прокате ради будущего других режиссеров и их возможности получать бюджеты на оригинальные проекты.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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