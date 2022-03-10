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«Бэтмен» в СНГ стартовал почти на четверть лучше «Лиги справедливости»

Автор: БК

10 марта 2022

Однако превзойти результат «Джокера» кинокомиксу не удалось

2 марта в кинотеатральном прокате на территории СНГ (а именно в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Азербайджане), стартовал кинокомикс БЭТМЕН Мэтта Ривза. На этот же день была запланирована и российская премьера, однако из-за ситуации на Украине компания Warner Bros. отменила выход проекта за день до начала проката. 

За четырехднеыный уикенд (3-6 марта) фильм заработал, по данным компании Comscore, 48,367 млн рублей. Этот результат превзошел показатели в СНГ других супергеройских релизов DC и Warner Bros. — ЛИГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ на 23,7% (стартовый результат — 39,097 млн рублей) и БЭТМЕНА ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ — на 49,6% (32,340 млн рублей). При этом проект собрал за классический четырехдневный уикенд меньше ДЖОКЕРА на 54% —  результат этого фильма в первый уикенд составил 59,278 млн.

Если рассматривать расширенный пятидневный уикенд (фильм в СНГ стартовал 2 марта, в среду), то показатель БЭТМЕНА оказался на уровне 52,635 млн рублей. Это на 37% больше, чем было на старте ЛИГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (39,097 млн рублей), и на и 66% превышает результат БЭТМЕНА ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ (32,340 млн). В то же время это на 34% меньше, чем заработал в первый уикенд ДЖОКЕР (59,278 млн).

 

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