Тимур Бекмамбетов запустит образовательную кинопрограмму в ОАЭ

Screenlife Accelerator будет посвящена созданию проектов в формате скринлайф

Кинопроизводственная компания Image Nation Abu Dhabi и Тимур Бекмамбетов запустят в ОАЭ образовательную программу Screenlife Accelerator, которая будет посвящена созданию проектов в формате скринлайф. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что четыре проекта, получившие развитие в рамках курса, станут полнометражными фильмами. Участниками программы смогут стать как граждане, так и резиденты ОАЭ.

Помимо этого, подчеркивается, что Screenlife Accelerator будет направлена на становление региона как одного из развивающихся центров цифрового кинематографа.

Компания Бекмамбетова, в свою очередь, уверена, что партнерство поможет расширить популярность скринлайф-фильмов на всем Ближнем Востоке.

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ