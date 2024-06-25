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Тимур Бекмамбетов запустит образовательную кинопрограмму в ОАЭ

Автор: Илья Кувшинов

25 июня 2024

Screenlife Accelerator будет посвящена созданию проектов в формате скринлайф

Кинопроизводственная компания Image Nation Abu Dhabi и Тимур Бекмамбетов запустят в ОАЭ образовательную программу Screenlife Accelerator, которая будет посвящена созданию проектов в формате скринлайф. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что четыре проекта, получившие развитие в рамках курса, станут полнометражными фильмами. Участниками программы смогут стать как граждане, так и резиденты ОАЭ.

Помимо этого, подчеркивается, что Screenlife Accelerator будет направлена на становление региона как одного из развивающихся центров цифрового кинематографа.

Компания Бекмамбетова, в свою очередь, уверена, что партнерство поможет расширить популярность скринлайф-фильмов на всем Ближнем Востоке.

Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ

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