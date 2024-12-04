«Белый слон» объявил шорт-лист номинантов премии

Лидером по числу номинаций стал фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА

4 декабря членs Экспертного совета Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» приступили к процедуре голосования по определению лауреатов премии за 2024 год в 16 номинациях. Последний день голосования — 19 января 2025 года.

Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, по 6 сериалов и анимационных фильмов, 7 документальных фильмов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.

Шорт-лист был составлен в области анимационного, документального и полнометражного игрового кино. Раздел «Лучший сериал» сформирован в соответствии с данными экспертных рейтингов на популярных киносайтах и после обсуждения в Экспертном совете. Конкурс в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» второй год подряд решено не проводить.

Лидером по числу номинаций стала экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина – проект заявлен в 14 категориях. На втором месте – КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева (9 номинаций). По семь номинаций получили фильмы ВОЗДУХ Алексея Германа-мл и СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе. Шесть номинаций у картины ПАПА УМЕР В СУББОТУ.

Победители Премии будут объявлены в конце января.

Полный список номинаций и фильмов шорт-листа Премии Белый слон 2024

Лучший (игровой полнометражный) фильм

• ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)

• ВОЗДУХ (режиссер Алексей Герман)

• КОНЧИТСЯ ЛЕТО (режиссер Максим Арбугаев, Владимир Мункуев)

• МАСТЕР И МАРГАРИТА (режиссер Михаил Локшин)

• ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)

• СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ (режиссер Бакур Бакурадзе)

Лучший сериал

• «Дети перемен» (режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

• «Калимба» (режиссер Нурбек Эген)

• «Лихие» (режиссер Юрий Быков)

• «Преступление и наказание» (режиссер Владимир Мирзоев)

• «Трасса» (режиссер Душан Глигоров)

• «Чистые» (режиссер Николай Хомерики)

Лучшая режиссерская работа

• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Максим Арбугаев, Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Алексей Герман (ВОЗДУХ)

• Рената Джало (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)

• Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Наталья Назарова (ФИЛАТЕЛИЯ)

Лучший сценарий

• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Бакур Бакурадзе, Леван Гоголазде (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Роман Кантор, Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Иван И. Твердовский (ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ)

Лучшая операторская работа

• Максим Арбугаев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков (УГОЛ НАКЛОНА)

• Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Артем Исаев (ЛАСТОЧКА)

• Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина (ВОЗДУХ)

• Екатерина Смолина (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)

• Алишер Хамидходжаев (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

Лучший анимационный фильм

• «Дождь-подросток» (режиссер Мария Савенкова)

• «Ее электрический свет» (режиссер Анастасия Лисовец)

• «Не включайте свет» (режиссер Алексей Игнатов)

• «Ода парфюму» (режиссер Максим Литвинов)

• «Папины письма» (режиссер Алексей Евстигнеев)

• «Ручей, бегущий в горы» (режиссер Александр Храмцов)

Лучший документальный (неигровой) фильм

• «Вечно живой» (режиссер Алексей Ханютин)

• «Гидроэлектросчастье» (режиссер Александр Марков)

• «Под ногами» (режиссер Алексей Федорченко)

• «Последнее лето» (режиссер Виталий Акимов)

• «Последний материк» (режиссер Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко)

• «Против ветра» (режиссер Татьяна Соболева)

• «У ветра нет хвоста» (режиссер Иван Власов, Никита Сташкевич)

Лучшая главная мужская роль

• Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Микита Воронов (НАСТУПИТ ЛЕТО)

• Александр Робак (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

• Максим Стоянов (ДЖЕКПОТ)

• Максим Стоянов (ПРИШЕЛЕЦ)

• Макар Хлебников (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

Лучшая главная женская роль

• Александра Киселева (ЖАР-ПТИЦА)

• Юлия Марченко (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

• Мария Смольникова (ВСЕ НОРМАЛЬНО)

• Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)

• Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Алексей Гуськов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Аугуст Диль (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Дмитрий Поднозов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Алексей Розин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

Лучшая женская роль второго плана

• Полина Ауг (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Самал Еслямова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Елена Лядова (ВОЗДУХ)

• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

• Полина Цыганова (110)

• Лиза Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

Лучший полнометражный игровой дебют

• ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)

• КУКУШКА (режиссер Евгений Николаев)

• МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО (режиссер Илья Леутин)

• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ (режиссер Рената Джало)

• ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)

• РОВЕСНИК (режиссер Федор Кудрявцев)

• ЧИСТЫЙ ЛИСТ (режиссер Полина Кондратьева)