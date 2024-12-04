«Белый слон» объявил шорт-лист номинантов премии
Лидером по числу номинаций стал фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА
4 декабря членs Экспертного совета Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» приступили к процедуре голосования по определению лауреатов премии за 2024 год в 16 номинациях. Последний день голосования — 19 января 2025 года.
Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, по 6 сериалов и анимационных фильмов, 7 документальных фильмов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.
Шорт-лист был составлен в области анимационного, документального и полнометражного игрового кино. Раздел «Лучший сериал» сформирован в соответствии с данными экспертных рейтингов на популярных киносайтах и после обсуждения в Экспертном совете. Конкурс в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» второй год подряд решено не проводить.
Лидером по числу номинаций стала экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина – проект заявлен в 14 категориях. На втором месте – КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева (9 номинаций). По семь номинаций получили фильмы ВОЗДУХ Алексея Германа-мл и СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе. Шесть номинаций у картины ПАПА УМЕР В СУББОТУ.
Победители Премии будут объявлены в конце января.
Полный список номинаций и фильмов шорт-листа Премии Белый слон 2024
Лучший (игровой полнометражный) фильм
• ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)
• ВОЗДУХ (режиссер Алексей Герман)
• КОНЧИТСЯ ЛЕТО (режиссер Максим Арбугаев, Владимир Мункуев)
• МАСТЕР И МАРГАРИТА (режиссер Михаил Локшин)
• ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)
• СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ (режиссер Бакур Бакурадзе)
Лучший сериал
• «Дети перемен» (режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова)
• «Калимба» (режиссер Нурбек Эген)
• «Лихие» (режиссер Юрий Быков)
• «Преступление и наказание» (режиссер Владимир Мирзоев)
• «Трасса» (режиссер Душан Глигоров)
• «Чистые» (режиссер Николай Хомерики)
Лучшая режиссерская работа
• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Максим Арбугаев, Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Алексей Герман (ВОЗДУХ)
• Рената Джало (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)
• Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Наталья Назарова (ФИЛАТЕЛИЯ)
Лучший сценарий
• Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Бакур Бакурадзе, Леван Гоголазде (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Роман Кантор, Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Иван И. Твердовский (ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ)
Лучшая операторская работа
• Максим Арбугаев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков (УГОЛ НАКЛОНА)
• Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Артем Исаев (ЛАСТОЧКА)
• Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина (ВОЗДУХ)
• Екатерина Смолина (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)
• Алишер Хамидходжаев (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
Лучший анимационный фильм
• «Дождь-подросток» (режиссер Мария Савенкова)
• «Ее электрический свет» (режиссер Анастасия Лисовец)
• «Не включайте свет» (режиссер Алексей Игнатов)
• «Ода парфюму» (режиссер Максим Литвинов)
• «Папины письма» (режиссер Алексей Евстигнеев)
• «Ручей, бегущий в горы» (режиссер Александр Храмцов)
Лучший документальный (неигровой) фильм
• «Вечно живой» (режиссер Алексей Ханютин)
• «Гидроэлектросчастье» (режиссер Александр Марков)
• «Под ногами» (режиссер Алексей Федорченко)
• «Последнее лето» (режиссер Виталий Акимов)
• «Последний материк» (режиссер Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко)
• «Против ветра» (режиссер Татьяна Соболева)
• «У ветра нет хвоста» (режиссер Иван Власов, Никита Сташкевич)
Лучшая главная мужская роль
• Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Микита Воронов (НАСТУПИТ ЛЕТО)
• Александр Робак (ВЕЧНАЯ ЗИМА)
• Максим Стоянов (ДЖЕКПОТ)
• Максим Стоянов (ПРИШЕЛЕЦ)
• Макар Хлебников (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
Лучшая главная женская роль
• Александра Киселева (ЖАР-ПТИЦА)
• Юлия Марченко (ВЕЧНАЯ ЗИМА)
• Мария Смольникова (ВСЕ НОРМАЛЬНО)
• Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)
• Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Алексей Гуськов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Аугуст Диль (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Дмитрий Поднозов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Алексей Розин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
Лучшая женская роль второго плана
• Полина Ауг (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Самал Еслямова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Елена Лядова (ВОЗДУХ)
• Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)
• Полина Цыганова (110)
• Лиза Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)
Лучший полнометражный игровой дебют
• ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)
• КУКУШКА (режиссер Евгений Николаев)
• МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО (режиссер Илья Леутин)
• НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ (режиссер Рената Джало)
• ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)
• РОВЕСНИК (режиссер Федор Кудрявцев)
• ЧИСТЫЙ ЛИСТ (режиссер Полина Кондратьева)