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«Белый слон» объявил шорт-лист номинантов премии

Автор: БК

4 декабря 2024

Лидером по числу номинаций стал фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА

4 декабря членs Экспертного совета Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» приступили к процедуре голосования по определению лауреатов премии за 2024 год в 16 номинациях. Последний день голосования — 19 января 2025 года. 

Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, по 6 сериалов и анимационных фильмов, 7 документальных фильмов, премьеры которых состоялись в период с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года.

Шорт-лист был составлен в области анимационного, документального и полнометражного игрового кино. Раздел «Лучший сериал» сформирован в соответствии с данными экспертных рейтингов на популярных киносайтах и после обсуждения в Экспертном совете. Конкурс в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» второй год подряд решено не проводить.

Лидером по числу номинаций стала экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина – проект заявлен в 14 категориях. На втором месте – КОНЧИТСЯ ЛЕТО Владимира Мункуева и Максима Арбугаева (9 номинаций). По семь номинаций получили фильмы ВОЗДУХ Алексея Германа-мл и СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе. Шесть номинаций у картины ПАПА УМЕР В СУББОТУ.

Победители Премии будут объявлены в конце января.

 

Полный список номинаций и фильмов шорт-листа Премии Белый слон 2024

Лучший (игровой полнометражный) фильм

•             ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)

•             ВОЗДУХ (режиссер Алексей Герман)

•             КОНЧИТСЯ ЛЕТО (режиссер Максим Арбугаев, Владимир Мункуев)

•             МАСТЕР И МАРГАРИТА (режиссер Михаил Локшин)

•             ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)

•             СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ (режиссер Бакур Бакурадзе)

 

Лучший сериал

•             «Дети перемен» (режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

•             «Калимба» (режиссер Нурбек Эген)

•             «Лихие» (режиссер Юрий Быков)

•             «Преступление и наказание» (режиссер Владимир Мирзоев)

•             «Трасса» (режиссер Душан Глигоров)

•             «Чистые» (режиссер Николай Хомерики)

 

Лучшая режиссерская работа

•             Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

•             Максим Арбугаев, Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

•             Алексей Герман (ВОЗДУХ)

•             Рената Джало (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)

•             Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Наталья Назарова (ФИЛАТЕЛИЯ)

 

Лучший сценарий

•             Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

•             Бакур Бакурадзе, Леван Гоголазде (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

•             Роман Кантор, Михаил Локшин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Иван И. Твердовский (ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ)

 

Лучшая операторская работа

•             Максим Арбугаев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков (УГОЛ НАКЛОНА)

•             Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Артем Исаев (ЛАСТОЧКА)

•             Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина (ВОЗДУХ)

•             Екатерина Смолина (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ)

•             Алишер Хамидходжаев (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

 

Лучший анимационный фильм

•             «Дождь-подросток» (режиссер Мария Савенкова)

•             «Ее электрический свет» (режиссер Анастасия Лисовец)

•             «Не включайте свет» (режиссер Алексей Игнатов)

•             «Ода парфюму» (режиссер Максим Литвинов)

•             «Папины письма» (режиссер Алексей Евстигнеев)

•             «Ручей, бегущий в горы» (режиссер Александр Храмцов)

 

Лучший документальный (неигровой) фильм

•             «Вечно живой» (режиссер Алексей Ханютин)  

•             «Гидроэлектросчастье» (режиссер Александр Марков) 

•             «Под ногами» (режиссер Алексей Федорченко) 

•             «Последнее лето» (режиссер Виталий Акимов) 

•             «Последний материк» (режиссер Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко) 

•             «Против ветра» (режиссер Татьяна Соболева)

•             «У ветра нет хвоста» (режиссер Иван Власов, Никита Сташкевич) 

 

Лучшая главная мужская роль

•             Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Микита Воронов (НАСТУПИТ ЛЕТО)

•             Александр Робак (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

•             Максим Стоянов (ДЖЕКПОТ)

•             Максим Стоянов (ПРИШЕЛЕЦ)

•             Макар Хлебников (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

 

Лучшая главная женская роль

•             Александра Киселева (ЖАР-ПТИЦА)

•             Юлия Марченко (ВЕЧНАЯ ЗИМА)

•             Мария Смольникова (ВСЕ НОРМАЛЬНО)

•             Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Анастасия Талызина (ВОЗДУХ)

•             Лаура Турсунканова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

•             Алина Ходжеванова (ФИЛАТЕЛИЯ)

 

Лучшая мужская роль второго плана

•             Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

•             Алексей Гуськов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Аугуст Диль (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Дмитрий Поднозов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

•             Алексей Розин (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

 

Лучшая женская роль второго плана

•             Полина Ауг (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

•             Самал Еслямова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

•             Елена Лядова (ВОЗДУХ)

•             Елена Лядова (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

•             Полина Цыганова (110)

•             Лиза Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ)

 

Лучший полнометражный игровой дебют

•             ВЕЧНАЯ ЗИМА (режиссер Николай Ларионов)

•             КУКУШКА (режиссер Евгений Николаев)

•             МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО (режиссер Илья Леутин)

•             НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ (режиссер Рената Джало)

•             ПАПА УМЕР В СУББОТУ (режиссер Зака Абдрахманова)

•             РОВЕСНИК (режиссер Федор Кудрявцев)

•             ЧИСТЫЙ ЛИСТ (режиссер Полина Кондратьева)

 

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