Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Автор: БК
15 марта 2024
Торжественная церемония вручения состоится 9 апреля
Стали известны номинанты на ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат», которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме.
Претендентами на награду в этом году стали Семен Аманатов (НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА), Николай Желудович (ЧУВСТВА АННЫ), Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК), Роберт Саруханян (КЕНТАВР) и Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ).
XX Церемония вручения премии пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 9 апреля.
Фото: официальный сайт премии
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