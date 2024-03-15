Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов

Торжественная церемония вручения состоится 9 апреля

Стали известны номинанты на ежегодную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат», которая присуждается за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме.

Претендентами на награду в этом году стали Семен Аманатов (НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА), Николай Желудович (ЧУВСТВА АННЫ), Михаил Милашин (ПРАВЕДНИК), Роберт Саруханян (КЕНТАВР) и Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ).

XX Церемония вручения премии пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 9 апреля.

Фото: официальный сайт премии