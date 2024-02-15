В Берлине открывается 74-й международный кинофестиваль

Смотр продлится до 25 февраля

15 февраля свою работу начинает 74-й Берлинский кинофестиваль.

Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента ТАКИЕ МЕЛОЧИ с Киллианом Мерфи в главной роли. По сюжету фильма, действие которого разворачивается в преддверии Рождества 1985 года, торговец углем открывает для себя шокирующие истины, связанные с местным монастырем.

Помимо самого Мерфи гостями мировой премьеры во дворце фестиваля Berlinale Palast станут актрисы Айлин Уолш, Эмили Уотсон и Зара Девлин, режиссер Тим Милантс, а также продюсерская команда проекта во главе с Мэттом Деймоном.

ТАКИЕ МЕЛОЧИ также являются одним из участников основной программы 74-го Берлинале. В числе двадцати картин, претендующих на «Золотого медведя», также есть проект и российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского АРХИТЕКТОН. Жюри этого года возглавляет актриса Лупита Нионго.

Одним из главных событий фестиваля станет вручение почетной награды за вклад в кинематограф режиссеру Мартину Скорсезе, который лично приедет за ней в Берлин. Церемония награждения постановщика, которая завершится показом криминальной драмы ОТСТУПНИКИ с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном, состоится 20 февраля.

В рамках ретроспективной секции Berlinale Classics также будет продемонстрирована отреставрированная 4K-версия фильма ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ Андрея Тарковского. На данный момент, организаторами смотра запланированы три показа (17, 18 и 19 февраля).

Имена лауреатов 74-го Берлинского кинофестиваля будут объявлены 25 февраля на церемонии закрытия смотра.