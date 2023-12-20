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Берлинский кинофестиваль объявил часть гала-премьер грядущего смотра

Автор: Илья Кувшинов

20 декабря 2023

Среди них новые фильмы с Адамом Сэндлером, Амандой Сайфред, Линой Данэм и Джесси Айзенбергом

74-й Берлинский кинофестиваль представил первых участников секции Berlinale Special, куратором которой выступает художественный руководитель смотра Карло Шатриан.

В числе премьер, которые запланированы в рамках программы – КОСМОНАВТ с Адамом Сэндлером и Кэри Маллиган, СЕМЬ ВУАЛЕЙ с Амандой Сайфред, СОКРОВИЩЕ с Линой Данэм и Стивеном Фраем, ЗАКАТ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА с Джесси Айзенбергом и Райли Кио, КУКУШКА с Хантер Шефер и Дэном Стивенсом, документальная лента Цай Минляна ПРЕБЫВАНИЕ В НЕБЫТИИ, а также сериал «Достоевский» братьев Дамиано и Фабио Д’Инноченцо.

Полная программа грядущего Берлинале будет объявлена 6 февраля, а сам фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Фото: кадр из фильма СЕМЬ ВУАЛЕЙ

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