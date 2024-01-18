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Назван фильм открытия Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

18 января 2024

Им стала лента «Такие мелочи» с Киллианом Мерфи в главной роли

Организаторы 74-го Берлинского кинофестиваля объявили фильм открытия смотра этого года. Им стала ирландско-бельгийская лента ТАКИЕ МЕЛОЧИ.

Главные роли в картине, основанной на одноименной книге Клэр Кигэн, исполнили Киллиан Мерфи, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли и Эмили Уотсон. Режиссером проекта выступил Тим Милантс, ранее работавший с Мерфи над третьим сезоном «Острых козырьков».

По сюжету фильма, действие которого разворачивается в преддверии Рождества 1985 года, торговец углем открывает для шокирующие истины, связанные с местным монастырем. ТАКИЕ МЕЛОЧИ рассказывает о Приютах Магдалины – сети воспитательно-исправительных учреждений монастырского типа для так называемых «падших женщин», которая существовала с 1820-х до 1996 года.

Мировая премьера ленты, в числе продюсеров которой также числятся Мэтт Деймон и Бен Аффлек, состоится 15 февраля сразу после церемонии открытия 74-го Берлинале.

Фото: кадр из фильма ТАКИЕ МЕЛОЧИ

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