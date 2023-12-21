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Мартин Скорсезе получит почетную награду Берлинского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

21 декабря 2023

Церемония вручения состоится 20 февраля

Режиссер Мартин Скорсезе получит почетного Золотого медведя за вклад в кинематограф на 74-м Берлинском кинофестивале. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Церемония награждения постановщика состоится 20 февраля в дворце фестиваля Berlinale Palast.

«Для всех тех, кто считает, что кино должно быть одновременно личным и универсальным, Мартин Скорсезе – непревзойденный пример для подражания. Его работы сопровождали нас на протяжении многих лет жизни, а его взгляд на историю и человечество помог каждому из нас задаться вопросом, кто мы такие и откуда», – отметили в официальном заявлении руководители смотра Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек.

Полная программа грядущего Берлинале будет объявлена 6 февраля, а сам фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

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