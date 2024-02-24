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Стали известны победители Берлинского кинофестиваля

Автор: БК

24 февраля 2024

Главный приз достался документальной ленте «Дагомея» Мати Диоп

24 февраля в Берлине подвели итоги 74-го международного кинофестиваля.

Жюри основного конкурса под председательством актрисы Лупиты Нионго вручило главный приз ленте ДАГОМЕЯ Мати Диоп. Вторая по значимости награда – Гран-при жюри – досталось картине ПОТРЕБНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА Хона Сан-су.

Победителем секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино, стал фильм НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (Direct Action) Гийома Кайо и Бена Рассела.

Напомним, что ранее почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф получил Мартин Скорсезе.

Список некоторых лауреатов

Основной конкурс
• «Золотой медведь» за лучший фильм – ДАГОМЕЯ (Dahomey), реж. Мати Диоп
• Гран-при жюри – ПОТРЕБНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (Yeohaengjaui pilyo), реж. Хон Сан-су
• Приз жюри – ИМПЕРИЯ (L’Empire), реж. Брюно Дюмон
• «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру – Нельсон Карло де лос Сантос Ариас, ПЕПЕ (Pepe)
• «Серебряный медведь» за лучшую роль – Себастьян Стэн, ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (A Different Man)
• «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана – Эмили Уотсон, ТАКИЕ МЕЛОЧИ (Small Things Like These)
• «Серебряный медведь» за лучший сценарий – Маттиас Гласнер, СМЕРТЬ (Sterben)
• «Серебряный медведь» за художественные достижения – оператор Мартин Гшлахт, ДЬЯВОЛЬСКАЯ БАНЯ (Des Teufels Bad)

Программа Encounters
• Лучший фильм – НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (Direct Action), реж. Гийом Кайо, Бен Рассел
• Лучший режиссер – Джулиана Рохас, ГОРОД; ЗАГОРОДНАЯ МЕСТНОСТЬ (Cidade; Campo)
• Специальный приз жюри – ВЕЛИКАЯ ЗЕВОТА (Khamyazeye bozorg), реж. Алияр Расти
• Специальный приз жюри – ДОЖДЬ ДОЛЖЕН ИДТИ (Kong fang jian li de nv ren), реж. Цю Ян

Фото: кадр из фильма ДАГОМЕЯ

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