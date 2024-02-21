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Мартин Скорсезе получил почетную награду Берлинского кинофестиваля

Автор: БК

21 февраля 2024

Приз постановщику вручил Вим Вендерс

20 февраля в дворце фестиваля Berlinale Palast прошла торжественная церемония вручения почетной награды Берлинского кинофестиваля за вклад в кинематограф режиссеру Мартину Скорсезе.

«Такое чувство, что мне все еще хочется снимать кино. Надеюсь, мы через несколько лет увидимся с вами вновь, когда я сделаю еще один фильм», – заявил он со сцены.

Приз постановщику вручил его коллега по цеху – режиссер Вим Вендерс, назвавший Скорсезе «царствующим королем кинематографа». Гостями мероприятия также стали Шэрон Стоун, монтажер Тельма Скунмейкер, с которой режиссер работает с БЕШЕНОГО БЫКА, министр культуры ФРГ Клаудия Рот и художественные руководители фестиваля Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек.

Церемония награждения завершилась показом криминальной драмы ОТСТУПНИКИ с Леонардо ди Каприо, Мэттом Деймоном и Джеком Николсоном.

Помимо этого, на Берлинале также состоится премьера документального фильма СДЕЛАНО В АНГЛИИ: ФИЛЬМЫ ПАУЭЛЛА И ПРЕССБУРГЕРА, повествующего о британских классиках кино Майкле Пауэлле и Эмерике Прессбургере, которых именовали «Арчерами» по названию созданной ими киностудии. Скорсезе не только выступил продюсером проекта, но и зачитал закадровый текст.

Фото: соцсети фестиваля

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