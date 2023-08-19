БК составил рейтинг 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд 2020–2023 годов

Аналитики БК вернулись к любимой инициативе

В 2020-2021 годах БК составил ряд независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые вызвали живой интерес как внутри отрасли, так и среди простых зрителей. Мы успели рассмотреть достижения наших кинематографистов за второе десятилетие текущего века, подвести итоги их работы за 2020 год, а также составили списки самых перспективных деятелей кино моложе 35 лет и кинопродюсеров-женщин постковидной эпохи. С тех пор мы искали верный способ вернуться к любимой инициативе, чтобы взглянуть на отечественную киноиндустрию под новым, необычным углом.

Аналитики решили отойти от практики составления рейтинга по итогам конкретного года, так как в отрыве от предшествующих заслуг того или иного участника данные каждого отдельного расчета становятся не столь репрезентативными. Если у фигуранта рейтинга в каком-то году не выходило большого проекта, он выпадал из фокуса внимания наших аналитиков, что не совсем справедливо, ведь его влияние на индустрию и статус не исчезают и не перестают действовать в период спокойной работы над следующим фильмом. Также хотелось учесть и такой фактор, как два мучительных для индустрии года пандемии коронавируса, на протяжении которых возникали дополнительные препятствия в отношении как съемок, так и проката картин.

Чтобы показать результаты деятельности продюсеров в динамике, когда более свежие проекты приносят участникам рейтинга больше баллов, чем фильмы и сериалы прошлых лет, при начислении очков по ряду критериев было решено ввести коэффициенты. Теперь чем позже выпущен определенный проект, тем больше он приносит очков своему создателю. Основой актуального топа стал наш фундаментальный рейтинг кинопродюсеров за период с 2010 по 2019 годы, который мы выпустили летом 2020-го. Большинство критериев, по которым оценивалась успешность проектов, остались прежними. Это соотношение сборов и бюджета каждого фильма (окупаемость), размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, и работа с дистрибьютором. Мы решили отказаться от критерия «Медийность» (публичность почти никак не влияет на деятельность того или иного продюсера), но ввели новый критерий, условно названный «Кассовость».

На первой строчке сводного рейтинга БК расположился Антон Златопольский. В свое время в нашем продюсерском рейтинге БК по итогам 2010-2019 годов он занял второе место. Но теперь благодаря работе над крупными проектами ЛЕД 2, ВТОРЖЕНИЕ, СТРЕЛЬЦОВ, ОГОНЬ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ЧЕМПИОН МИРА, КОНЕК-ГОРБУНОК и другими он смог подняться на самую вершину. Напомним, что во многом сфера ответственности Златопольского – маркетинговое продвижение выбранных проектов силами холдинга ВГТРК. Очевидно, что его нацеленность на работу преимущественно с блокбастерами отечественного проката приносит заслуженные плоды. Как видно из списка выше, он аккумулирует в своем портфолио самые кассовые проекты сразу из нескольких самых успешных продакшенов, что и позволило ему обогнать даже команду Эдуарда Илояна, с которой он вместе работал над ЧЕБУРАШКОЙ.

Второе месте нашего рейтинга заняла продюсерская команда компании Yellow, Black and White во главе с Эдуардом Илояном. В активе Илояна и его коллег на протяжении последних лет – успехи второй и третьей части франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, комедий ПОЕХАВШАЯ и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ и других проектов. В текущем году продюсерская команда выпустила два главных кинопрокатных хита сезона – суперчемпиона ЧЕБУРАШКУ и космическую драму ВЫЗОВ, собравшую свыше 2 млрд рублей. Совокупная касса двух хитов приблизилась в невероятной сумме в 10 млрд рублей.

На третьем месте мы встречаем ветерана продюсерского цеха Сергея Сельянова. Опытнейший участник рынка, Сельянов одинаково комфортно чувствует себя при производстве как масштабных игровых проектов (ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, КОНЕК-ГОБУНОК), направляющих вперед развитие технологий в российском кино, так и крупной анимации или камерных фестивальных картин. Только за прошлый год у Сельянова вышло шесть проектов, пять из которых – анимационные релизы разной степени успешности.

На четвертом месте мы встречаем Рафаела Минасбекяна. В последние пару лет у опытного продюсера не выходило громких проектов, однако его продолжают поддерживать баллами фильмы, которые он выпустил в первые два года нового десятилетия в сотрудничестве с другими коллегами. Речь о картинах ОГОНЬ, СТРЕЛЬЦОВ, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ПАРА ИЗ БУДУШЕГО, ЧЕМПИОН МИРА, ЧЕРНОБЫЛЬ и другие.

Пятое место разделили между собой Леонид Верещагин и Никита Михалков. Главные успехи студии ТРИТЭ, а именно блокбастеры-миллиардеры ЭКИПАЖ и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, вышли уже сравнительно давно, и дуэт опытных создателей рисковал опустится в нашем динамическом топе резко вниз, даже несмотря не выпуск таких нашумевших проектов как ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и ЧЕМПИОН МИРА. Однако в этом году прогремел ПРАВЕДНИК. Военная драма Сергея Урсуляка заработала в кинотеатрах более 600 миллионов рублей. Это позволило Верещагину и Михалкову удержаться в пятерке лучших.

Другим примером, как участие в создании свежего хита помогает продюсеру сильно подняться в топе, служит Вячеслав Муругов. Его участие в продюсерских командах хитов-миллиардеров ЧЕБУРАШКА и ЛЕД 2 позволило ему расположится на шестой позиции.

Самым неожиданным прорывом рейтинга можно считать седьмое место Максима Рогальского. Развернувший в последние пару лет активную деятельность не только как глава прокатной компании «Наше кино», но и как продакшен-продюсер, Рогальский только за последние 14 календарных месяцев выпустил 7 проектов. 4 из этих 7 проектов собрали в прокате суммы, заметно перекрывшие свои производственные бюджеты (ОДНА, НЕПОСЛУШНАЯ, КОТЫ ЭРМИТАЖА, ПАПЫ ПРОТИВ МАМ).

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Антон Златопольский

2. Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

3. Сергей Сельянов

4. Рафаел Минасбекян

5. Леонид Верещагин \ Никита Михалков

6. Вячеслав Муругов

7. Максим Рогальский

8. Георгий Малков

9. Тимур Бекмамбетов

10. Вадим Верещагин

Полные списки участников, подробное описание критериев и аналитика результатов доступны подписчикам электронной рассылки. По вопросам приобретения электронного номера БК пишите на metro@kinometro.ru.

На фото: Антон Златопольский (rus.team)

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