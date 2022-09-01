XVI Большой фестиваль мультфильмов объявил даты проведения

В этом году смотр пройдет в гибридном формате

Большой фестиваль мультфильмов анонсировал даты проведения. Открытие смотра традиционно пройдет в близкую к Международному дню анимации дату – 27 октября — в Большом зале киноцентра «Октябрь». Закрытие фестиваля состоится 7 ноября.

Во время смотра будут представлены более 300 фильмов конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей.

Для участия в конкурсной программе БФМ в этом году был подан 1121 фильм из 80 стран; наибольшее число проектов поступило из России (186 фильмов), Франции (90 работ) и США (86 фильмов). Всего отобрано 205 фильмов, из них 80 картин примут участие в российском национальном конкурсе, 36 – в международном, 51 фильм – в международном конкурсе студенческих фильмов и 38 – в международном конкурсе мультфильмов для детей.

Итоги отбора в конкурс сериалов и состав членов жюри этого года будут объявлены в середине сентября. Полный список конкурсных фильмов доступен на сайте: www.multfest.ru.

Также на фестивале будут представлены подборки фильмов, не вошедших в конкурс, — «Международная панорама» и «Панорама анимации Ирана». Также в числе внеконкурсных программ — документальная анимация, «Только для женщин!», ретроспектива фильмов режиссера Леонида Шмелькова и его учеников, а также традиционная программа современной российской анимации для детей. Кроме того, на БФМ будет большая образовательная программа для детей и взрослых.

На платформе multfest.online также будет доступна значительная часть программ фестиваля Присоединиться к фестивалю можно из любой точки России. Покупка абонемента на онлайн-версию фестиваля будет доступна с 10 сентября.