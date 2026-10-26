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В Москве проходит Большой фестиваль мультфильмов

Автор: БК

26 октября 2026

В рамках смотра будет показано более 300 проектов

В Москве в двадцатый раз проходит международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ). Юбилейный смотр организован совместно со студией «Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры РФ, а его генеральным партнером выступает СБЕР. Показы в столичных кинотеатрах продлятся по 2 ноября 2026 года, параллельно готовится к запуску Фабрика мультфильмов (с 4 по 8 ноября) и онлайн-версия фестиваля для всей территории России (с 6 по 15 ноября).

Программа включает более 300 мультфильмов из 41 страны, а также встречи с авторами, лекции, мастер-классы и профильные события.

Фестиваль открылся китайской анимационной комедия Юй Шуя МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД. Помимо фильма открытия, в секцию входят французская лента ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАРМЕН!, испанский проект СОКРОВИЩЕ БАРРАКУДЫ, еще одна китайская работа ИСТОРИЯ ОГНЯ и другие мультфильмы.

В короткометражных конкурсах будут представлены около 150 фильмов, отобранных из более чем 1800 заявок, примерно поровну российских и зарубежных. Международный конкурс объединяет восемь подборок, две из них детские. Здесь зрители могут посмотреть работы известных режиссеров и дебютантов, а также призеров крупнейших мировых фестивалей. 

В ретроспективной части программы отмечается 85-летие Эдуарда Назарова, а отдельную программу составляют фильмы Нади Гольдман, одной из самых ярких молодых режиссеров российской анимации. 

Помимо показов на фестивале проходят встречи с режиссерами и художниками, лекции, мастер-классы, «Вечеринка клипов» с новыми анимационными музыкальными видео, фестиваль пятисекундных мультфильмов «Ща5сек» и шестичасовая «Ночь анимации» с российскими и зарубежными короткометражками для взрослых.

Деловая программа состоится 28 октября, в Международный день анимации, в АКИ Лаб. На четырех встречах обсудят международное продвижение проектов, карьеру и образование в анимации, а также поиск грантовой поддержки. Соорганизатор программы «Ассоциация анимационного кино России».

Фото: пресс-служба БФМ

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