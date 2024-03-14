Жюльет Бинош стала новым президентом Европейской киноакадемии
Автор: Илья Кувшинов
14 марта 2024
Ранее этот пост занимала польский режиссер Агнешка Холланд
Совет Европейской киноакадемии (EFA) назвал имя нового президента организации – им стала французская актриса Жюльет Бинош.
Она сменит на должности польского режиссера Агнешку Холланд, решившую покинуть пост, который она занимала с 2021 года, чтобы посвятить время работе над новыми фильмами.
Отмечается, что кандидатура Бинош была единогласно предложена членами правления организации, а сама звезда уже дала свое согласие. Она вступит в должность с 1 мая.
Ранее пост президента EFA также занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.
Фото: кадр из фильма ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
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