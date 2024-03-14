Жюльет Бинош стала новым президентом Европейской киноакадемии

Ранее этот пост занимала польский режиссер Агнешка Холланд

Совет Европейской киноакадемии (EFA) назвал имя нового президента организации – им стала французская актриса Жюльет Бинош.

Она сменит на должности польского режиссера Агнешку Холланд, решившую покинуть пост, который она занимала с 2021 года, чтобы посвятить время работе над новыми фильмами.

Отмечается, что кандидатура Бинош была единогласно предложена членами правления организации, а сама звезда уже дала свое согласие. Она вступит в должность с 1 мая.

Ранее пост президента EFA также занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.

Фото: кадр из фильма ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ