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Жюльет Бинош стала новым президентом Европейской киноакадемии

Автор: Илья Кувшинов

14 марта 2024

Ранее этот пост занимала польский режиссер Агнешка Холланд

Совет Европейской киноакадемии (EFA) назвал имя нового президента организации – им стала французская актриса Жюльет Бинош.

Она сменит на должности польского режиссера Агнешку Холланд, решившую покинуть пост, который она занимала с 2021 года, чтобы посвятить время работе над новыми фильмами.

Отмечается, что кандидатура Бинош была единогласно предложена членами правления организации, а сама звезда уже дала свое согласие. Она вступит в должность с 1 мая.  

Ранее пост президента EFA также занимали Ингмар Бергман и Вим Вендерс.

Фото: кадр из фильма ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

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