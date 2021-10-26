Объявлена программа Russian Film Week в Великобритании
Мероприятие пройдет с 28 ноября по 5 декабря 2021 года
Открытие Russian Film Week состоится в самом крупном кинотеатре Лондона ODEON, где проходят все главные британские премьеры. Фильмом открытия станет картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ.
В программу Russian Film Week вошли 23 полнометражных и 19 короткометражных фильмов:
- ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. К. Серебренников (2021)
- КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж, А. Чупов, Н. Меркулова (2021)
- СПУТНИК, реж. Е. Абраменко (2020)
- КЛЯТВА, реж. Р. Нестеренко (2020)
- ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, реж. С. Осипьян (2020)
- ПАЛЬМИРА, реж. И. Болотников (2020)
- ПАЛЬМА, реж. А. Домогаров мл. (2020)
- ОБЩАГА, реж. Р. Васьянов (2020)
- ДЖЕТЛАГ, реж. М. Идов (2021)
- МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, реж. И. Ермолов (2021)
- ХАНДРА, реж. А. Камынин (2019)
- НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, реж. А. Хржановский (2020)
- ГРЕХ, реж. А. Кончаловский (2019)
- СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, реж. Р. Литвинова (2020)
- ТРОЕ, реж. А. Меликян (2020)
- ТЫГЫН ДАРХАН, реж. Н. Аржаков (2020)
- БАТЯ, реж. Д, Ефимович (2020)
- ДЕВЯТАЕВ, реж. Т. Бекмамбетов (2021)
- ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО, реж. И. Соснин (2020)
- ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Ю. Колесник (2020)
- ДОКТОР ЛИЗА, реж. О. Карас (2020)
- АМУРСКАЯ ГОЛГОФА, реж. Ю. Серьгина (2021, док)
- НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, реж. В. Гришин, Д. Шпиленок (док)
Основной площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр Cine Lumiere, находящийся неподалеку от Музея Виктории и Альберта и Музея Национальной Истории. Также фильмы RFW будут показаны в Кембридже.
Все картины будут транслироваться с английскими субтитрами.
Помимо показов в рамках Russian Film Week 1 и 2 декабря пройдет традиционный международный форум Сasting Bridge. В настоящее время идет конкурсный отбор актеров-участников. Список финалистов будет объявлен 1 ноября.
Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой Единорог» — самая крупная зарубежная премия, которая вручается российскому кино. О номинантах, дате и формате церемонии будет сообщено дополнительно.
Основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Мы очень рады вернуться к формату проведения Russian Film Week офлайн в кинотеатрах. Магия личных встреч, когда люди делятся опытом, проводят обсуждения, общаются вживую, не может быть воспроизведена в Интернете. После такого долгого и сложного периода для индустрии развлечений и для наших зрителей возвращение в офлайн-режим – это настоящее волшебство. В этом сезоне у нас было рекордное количество заявок, поэтому наших зрителей ждет одна из лучших кинопрограмм, которую мы когда-либо предлагали».
Партнёр Russian Film Week, президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов: «Для нас это значимое событие — возможность трансляции киноработ российских авторов за рубежом в офлайн-формате. Искусство, как правило, очень остро реагирует на те изменения, которые происходят в мире, и это позволяет нам иначе взглянуть на нашу жизнь, переосмыслить некоторые моменты, сформировать творческое видение обыденных для нас событий. Это особенно важно сегодня, в период пандемии и экономической нестабильности. Мы надеемся, что наш кинофестиваль станет интеллектуальной и креативной площадкой для поиска новых источников вдохновения».
Билеты и полная программа Russian Film Week будут доступны в конце октября на официальном сайте мероприятия http://www.russianfilmweek.org/