Объявлена программа Russian Film Week в Великобритании

Мероприятие пройдет с 28 ноября по 5 декабря 2021 года

Открытие Russian Film Week состоится в самом крупном кинотеатре Лондона ODEON, где проходят все главные британские премьеры. Фильмом открытия станет картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ.

В программу Russian Film Week вошли 23 полнометражных и 19 короткометражных фильмов:

ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. К. Серебренников (2021) КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж, А. Чупов, Н. Меркулова (2021) СПУТНИК, реж. Е. Абраменко (2020) КЛЯТВА, реж. Р. Нестеренко (2020) ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМЦА, реж. С. Осипьян (2020) ПАЛЬМИРА, реж. И. Болотников (2020) ПАЛЬМА, реж. А. Домогаров мл. (2020) ОБЩАГА, реж. Р. Васьянов (2020) ДЖЕТЛАГ, реж. М. Идов (2021) МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, реж. И. Ермолов (2021) ХАНДРА, реж. А. Камынин (2019) НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, реж. А. Хржановский (2020) ГРЕХ, реж. А. Кончаловский (2019) СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, реж. Р. Литвинова (2020) ТРОЕ, реж. А. Меликян (2020) ТЫГЫН ДАРХАН, реж. Н. Аржаков (2020) БАТЯ, реж. Д, Ефимович (2020) ДЕВЯТАЕВ, реж. Т. Бекмамбетов (2021) ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО, реж. И. Соснин (2020) ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, реж. Ю. Колесник (2020) ДОКТОР ЛИЗА, реж. О. Карас (2020) АМУРСКАЯ ГОЛГОФА, реж. Ю. Серьгина (2021, док) НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ, реж. В. Гришин, Д. Шпиленок (док)

Основной площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр Cine Lumiere, находящийся неподалеку от Музея Виктории и Альберта и Музея Национальной Истории. Также фильмы RFW будут показаны в Кембридже.

Все картины будут транслироваться с английскими субтитрами.

Помимо показов в рамках Russian Film Week 1 и 2 декабря пройдет традиционный международный форум Сasting Bridge. В настоящее время идет конкурсный отбор актеров-участников. Список финалистов будет объявлен 1 ноября.

Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой Единорог» — самая крупная зарубежная премия, которая вручается российскому кино. О номинантах, дате и формате церемонии будет сообщено дополнительно.

Основатель и генеральный продюсер Недели Российского кино и премии «Золотой Единорог» Филип Перкон: «Мы очень рады вернуться к формату проведения Russian Film Week офлайн в кинотеатрах. Магия личных встреч, когда люди делятся опытом, проводят обсуждения, общаются вживую, не может быть воспроизведена в Интернете. После такого долгого и сложного периода для индустрии развлечений и для наших зрителей возвращение в офлайн-режим – это настоящее волшебство. В этом сезоне у нас было рекордное количество заявок, поэтому наших зрителей ждет одна из лучших кинопрограмм, которую мы когда-либо предлагали».

Партнёр Russian Film Week, президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов: «Для нас это значимое событие — возможность трансляции киноработ российских авторов за рубежом в офлайн-формате. Искусство, как правило, очень остро реагирует на те изменения, которые происходят в мире, и это позволяет нам иначе взглянуть на нашу жизнь, переосмыслить некоторые моменты, сформировать творческое видение обыденных для нас событий. Это особенно важно сегодня, в период пандемии и экономической нестабильности. Мы надеемся, что наш кинофестиваль станет интеллектуальной и креативной площадкой для поиска новых источников вдохновения».

Билеты и полная программа Russian Film Week будут доступны в конце октября на официальном сайте мероприятия http://www.russianfilmweek.org/